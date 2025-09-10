Ένα συγκλονιστικό μήνυμα:Συγνώμη Γιώργο που δεν έκανα αυτό που έπρεπε, αλλά έκανα αυτό που κάνουνε όλοι

Ένα συγκλονιστικό μήνυμα που προκαλεί ρίγη αλλά και προβληματισμό, μετέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ), Γιάννης Λιονάκης.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του 17χρονου Γιώργου που έχασε τη ζωή του, το μεσημέρι της Δευτέρας οδηγώντας ένα φορτηγό αυτοκίνητο στο ΒΟΑΚ, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ο κ. Λιονάκης μεταφέρει ένα μήνυμα “γροθιά στο στομάχι”, καλώντας τους πολίτες να αφιερώσουν δύο λεπτά από το χρόνο τους απόψε, για να διαβάσουν το σχετικό κείμενο.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:

ΛΙΓΕΣ ΜΟΝΟ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ..

Σας παρακαλώ πριν κοιμηθείτε αφιερώστε 2 λεπτά να διαβάσετε το παρακάτω.

“ Κ.Λιονακη καλησπέρα,συγνώμη για την ενόχληση αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μην σας πω κάτι όσο αναφορά με το Γιωργάκη ένα παιδί που είμασταν μαζί 6 χρόνια στην ίδια γειτονιά κ τον γνώριζα πολύ καλά όπως κ τους γονείς του. Ναι φταίνε η γονείς ναι φταίνε η κακοτεχνίες στους δρόμους όλα φταίνε εκτός από εμάς.

Τι εννοώ, αυτό το παιδί έκανε μεταφορές νερού, το έβλεπαν πάρα πολύ άνθρωποι άλλοι καμαρωναν άλλοι σχολίαζαν για το ότι δ έχει δίπλωμα αλλά ΚΑΝΕΙΣ μας δ σήκωσε ένα τηλέφωνο να πάρει το πατέρα του να του πει αν ξανάρθει ο γιο σου δ ξανά ψωνίζω από σένα κάνεις μας δ πήρε την αστυνομία να το πει γιατί?

Γιατί ωχ αδερφέ που να μπλέξω τώρα τι με νοιάζει εμένα,κλπ.ολοι φταίμε κ κυρίως εγώ που όταν το συναντούσα καμαρωνα που ο μικρός Γιωργάκης που του έφτιαχνα κρεπες τα απογεύματα που του έφτιαξα μια μπάσκετα κ παίζαμε οδηγη κ κάνει μια υπεύθυνη δουλειά φταίω εγώ που όταν είδα το πατέρα του κ την μάνα του αντί να τους πω τι κάνετε εκεί τους έδωσα συγχαρητήρια που ο μικρός Γιωργάκης πήρε την ζωή στα χέρια του.

Φταίω που ενώ ήξερα πιο ήταν το σωστό σωπασα κ εγώ μαζί με τους άλλους. Συγνώμη Γιώργο .που δ έκανα αυτό που έπρεπε αλλά έκανα αυτό που κάνουνε όλοι.κοιταξα την πάρτη μου».

Σ’ ευχαριστώ Γιάννη κι ας μη γνωριζόμαστε. Σ’ευχαριστώ γιατί αυτό είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα.