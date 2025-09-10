Ηράκλειο:Σεμινάριο Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Β1/Β2 αποκλειστικά εξ αποστάσεως και online από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Έναρξη 23/09/2025

Νέο τμήμα γαλλικών με εξ’ αποστάσεως online εκπαίδευση διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για όσους θέλουν να μάθουν τη γαλλική γλώσσα και ν΄ αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν το λεξιλόγιο και τη γραμματική που απαιτείται για την απόκτηση γνώσεων επιπέδου Β1/Β2 και θα βελτιώσουν την προφορική τους επικοινωνία. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης για 1 μήνα. Στο τέλος του προγράμματος θα μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και ανάλογα με τον βαθμό θα αποκτήσουν πτυχίο Β1 ή Β2.

Ενότητες προγράμματος:

1. Κανόνες γραμματικής(ρήματα, χρόνοι, εγκλίσεις)

2. Συντακτικό (αντωνυμίες, επιρρήματα)

3. Λεξιλόγιο

4. Κατανόηση γραπτού λόγου

5. Παραγωγή γραπτού λόγου

6. Κατανόηση προφορικού λόγου

7. Παραγωγή προφορικού λόγου

8. Εξάσκηση σε θέματα που έχουν δοθεί

9. Επανάληψη

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται ήδη σε επίπεδο Α1-Α2 ή να έχουν παρακολουθήσει το πρώτο κύκλο μαθημάτων των Τεχνικών Σχολών ‘Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Α1/Α2.

Το κόστος του προγράμματος είναι 290 €* ανά συμμετοχή.

(Δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή στις εξετάσεις, η οποία είναι 80€ επιπλέον).

Διάρκεια: 68 διδακτικές ώρες, κάθε Τρίτη & Πέμπτη από 23/09/25 έως 25/11/25 10:00-13:15.

Εισηγήτρια: Κάλλια Καρλή, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος ανώτατου πτυχίου γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας του πανεπιστημίου της Σορβόννης. Έχει συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια καθηγητών γαλλικής γλώσσας για την προσέγγιση διπλωμάτων του IFA (Institut Francais Athenes) και εκπαιδευτική εμπειρία άνω των 10 ετών.

Κάντε την εγγραφή σας στο katartisi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο 2810-302600, email: info@katartisi.gr