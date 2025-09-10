ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σεμινάριο Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Β1/Β2 αποκλειστικά εξ αποστάσεως και online από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έναρξη 23/09/2025
Νέο τμήμα γαλλικών με εξ’ αποστάσεως online εκπαίδευση διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για όσους θέλουν να μάθουν τη γαλλική γλώσσα και ν΄ αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν το λεξιλόγιο και τη γραμματική που απαιτείται για την απόκτηση γνώσεων επιπέδου Β1/Β2 και θα βελτιώσουν την προφορική τους επικοινωνία. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης για 1 μήνα. Στο τέλος του προγράμματος θα μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και ανάλογα με τον βαθμό θα αποκτήσουν πτυχίο Β1 ή Β2.

Ενότητες προγράμματος:
1. Κανόνες γραμματικής(ρήματα, χρόνοι, εγκλίσεις)
2. Συντακτικό (αντωνυμίες, επιρρήματα)
3. Λεξιλόγιο
4. Κατανόηση γραπτού λόγου
5. Παραγωγή γραπτού λόγου
6. Κατανόηση προφορικού λόγου
7. Παραγωγή προφορικού λόγου
8. Εξάσκηση σε θέματα που έχουν δοθεί
9. Επανάληψη

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται ήδη σε επίπεδο Α1-Α2 ή να έχουν παρακολουθήσει το πρώτο κύκλο μαθημάτων των Τεχνικών Σχολών ‘Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Α1/Α2.

Το κόστος του προγράμματος είναι 290 €* ανά συμμετοχή.
(Δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή στις εξετάσεις, η οποία είναι 80€ επιπλέον).
Διάρκεια: 68 διδακτικές ώρες, κάθε Τρίτη & Πέμπτη από 23/09/25 έως 25/11/25 10:00-13:15.

Εισηγήτρια: Κάλλια Καρλή, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος ανώτατου πτυχίου γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας του πανεπιστημίου της Σορβόννης. Έχει συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια καθηγητών γαλλικής γλώσσας για την προσέγγιση διπλωμάτων του IFA (Institut Francais Athenes) και εκπαιδευτική εμπειρία άνω των 10 ετών.
Κάντε την εγγραφή σας στο katartisi.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο 2810-302600, email: info@katartisi.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην...

0
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην...

0
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ομιλία Σπύρου Δημανόπουλου_Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις», Τετάρτη 10.09.2025, ώρα 19:30
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Νέες χρωματιστές διαβάσεις μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Λυκείων στο πρόγραμμα EPAS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους Αποστόλους.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην Πλατεία Μικρασιατών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

Ρέθυμνο:Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου 2025, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Το μουσικό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST