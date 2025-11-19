Λασίθι:Πεζοπορία στο Ιστορικό Δάσος Κρούστας από τη CREATIVE ADVENTURES

CREATIVE ADVENTURES – Πεζοπορία στο Ιστορικό Δάσος Κρούστας

23/11/2025 – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑ

Έλα μαζί μας σε μια ξεχωριστή πεζοπορία στο Δάσος Κρούστα, ένα μέρος που φιλοξενεί πάνω από 4000 χρόνια ιστορίας και μύθου!

Από την αρχαιότητα, το Δάσος Κρούστα ήταν καταφύγιο για τους προγόνους μας, που το χρησιμοποιούσαν ως μέρος διαφυγής, άθλησης και λατρείας.

Οι λίθινες ενεπίγραφες θέσεις, τα αρχαία μονοπάτια και τα μνημεία μιλούν για μια περιοχή πλούσια σε πολιτισμική κληρονομιά, που συνεχίζει να συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

�� Ημερομηνία: Κυριακή 23/11/2025

⏰ Ώρα συνάντησης: 08:00

�� Σημείο συνάντησης: HUGs Spiritual Art Cafe

Διάρκεια: περίπου 4:30 πεζοπορίας, μέτριας πεζοπορικής δυσκολίας, σε μονοπάτια που περνούν μέσα από πλούσιο τοπίο και ιστορικά σημεία.

Τι χρειάζεται να κρατάς:

–Καπέλο, αντηλιακό

–Φλις, Αδιάβροχο, Αντιανεμικό

–Σνακ και νερό

–Σακίδιο πλάτης για τα παραπάνω

–Αντιολισθητικά παπούτσια πεζοπορικά ή μποτάκια αθλητικά

–Συστήνονται μπατόν για την ανάβαση-κατάβαση

Η εκδρομή περιλαμβάνει:

– Τη μεταφορά από και προς τον προορισμό μας

– Πιστοποιημένος συνοδός βουνού καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής

– Κέρασμα από το HUGS Spiritual Art Cafe

– Ενημερωτικό εκδρομής

Η εκδρομή δεν περιλαμβάνει:

– Ότι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή της εκδρομής.

Εγγραφή και Πληροφορίες:

Η πεζοπορία απαιτεί τουλάχιστον μέτρια φυσική κατάσταση για να απολαύσουμε όλοι με ασφάλεια και άνεση την διαδρομή μας μέσα στο ιστορικό δάσος!

Κράτησε τη Θέση Σου Τώρα!

Επικοινώνησε μαζί μας στa

6946297935 (Creative Adventures) και 6949195989 (HUGS Spiritual Art Cafe)

Μη χάσεις αυτήν την ευκαιρία να περπατήσεις σε 4000 ετών μονοπάτια και να ανακαλύψεις τα μυστικά του παρελθόντος!

