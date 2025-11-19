Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2026 και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026 της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

1.2 Έγκριση 5ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2025 Π.Κ./Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

1.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

-(εισηγητές ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και ο κ. Κων/νος Παπαδάκης προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.4 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου, της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητές ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ. και ο κ. Νίκος Αλεξάκης προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ. )

1.5 Έγκριση Προγράμματος δράσεων προστασίας, προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητές ο κ. Σταύρος Τζεδάκης Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ. και ο κ. Κων/νος Φωτάκης προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Πρωτογενή Τομέα Π.Κ.)

1.6 Έγκριση Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

– (εισηγητές η κα Γωγώ Μηλάκη Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ. και ο κ. Λεωνίδας Τερζής Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Π.Κ. )

1.7 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2025 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην i) Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης για προκήρυξη για χορήγηση α) 52 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ με θέσεις δραστηριοποίησης και β) απόδοση 68 θέσεων δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ηρακλείου,

Φαιστού, Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σε υφιστάμενους αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου.

– (εισηγητής ο κ. Μιχάλης Βάμβουκας Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.)

1.8 Τροποποίηση της αριθμ. 116/2025 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην Έγκριση: i) σχεδίου κανονιστικής απόφασης για προκήρυξη για χορήγηση α) 184 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκές αγορές) με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ηρακλείου,

Φαιστού, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων, και β) 126 θέσεων-δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών με λιγότερες από 6 μέρες δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές των Δήμων Ηρακλείου, Φαιστού, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου.

– (εισηγητής ο κ. Μιχάλης Βάμβουκας Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.).

1.9 Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης του έργου της ΣΑΕ 0822 με κωδικό 2020ΣΕ08220002 και τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΙΓΕΛΠ)», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 5140/24 και σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

-(εισηγητές ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ. και η κα. Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ).

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού 18 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», με κύριο του έργου τη ΔΕΥΑ Φαιστού, Φορέα υλοποίησης τον Δήμο Φαιστού και ανάδοχο την εταιρία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π Ε Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου.)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”», άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων.)

4.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4.1 Έγκριση χορήγησης ποσού, συνολικού ύψους οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (8.298,44 €), αντί Μέσων Ατομικής Προστασίας, στους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαίρη Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

5. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.1 Έγκριση αποζημίωσης σε χρήμα δύο δικαιούχων υπαλλήλων της Π.Ε. Λασιθίου για Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2025 και αποζημίωση για το γάλα, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου).