Λασίθι:Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις στο Λασίθι

Συνελήφθη χθες (18.11.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του
Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 55χρονος ημεδαπός σε
βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου για παραβάσεις του Ν. περί
ανεπιτήρητου ποιμνίου κατ εξακολούθηση και αγροτικής φθοράς με ζημιά
άνω των 600 ευρώ με συνολική ποινή φυλάκισης εβδομήντα (70) μηνών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.

