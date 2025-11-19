Συμμετοχή Δημαρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης στο Συνέδριο Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομίας

Ομιλητής στο Συνέδριο με θέμα « Δημοσιονομικοί Έλεγχοι και η συμβολή τους στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Δημοσίου», το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο στις 19 Νοεμβρίου, είναι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος Π.Ε.Δ. κ. Γιώργης Μαρινάκης.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, η Περιφέρεια Κρήτης και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην εισήγησή του ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της προσέγγισης των ελέγχων, απ’ όλους τους εμπλεκόμενους, ως θεσμών εμπιστοσύνης, αυτογνωσίας και βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης εκ μέρους των Ο.Τ.Α.

Αναφερόμενος στα πορίσματα των ετήσιων εκθέσεως της Γ.Δ.Δ.Ε. που πιστοποιούν τις καθυστερήσεις στους προϋπολογισμούς, τη μη αξιοποίηση κληροδοτημάτων και τη δυσλειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Δήμαρχος & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης τόνισε πως η υποστελέχωση των Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελεί δομικό πρόβλημα που δυσχεραίνει τη λειτουργία τους.

Πρότεινε την εκπόνηση εθνικού σχεδίου ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, με έμφαση στην προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού, τη συνεχή επιμόρφωση και την κινητικότητα. και την

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ψηφιακών εργαλείων και των ανοιχτών δεδομένων για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, ο Δήμαρχος τόνισε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της Τ.Α. με σύγροινα εργαλεία προκειμένου αν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ψηφιακή μετάβαση.

Αξιολογώντας το υφιστάμενο σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως αυτό χαρακτηρίζεται από επικάλυψη αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η επανεξέταση του και η σύνταξη ενός ενιαίου, σαφούς, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου δημοσιονομικού ελέγχου.

Παραθέτοντας συγκεκριμένα επιχειρήματα, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης θεραπείας του φαινομένου της διαφορετικής ερμηνείας, από βασικούς δημοσιονομικούς θεσμούς της χώρας μας, των νομοθετικών προβλέψεων που αφορούν την ορθή διαχείριση των δημόσιων δαπανών.

Επιπλέον, επεσήμανε την ανεπαρκή τεκμηρίωση της αυστηρής επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και πρότεινε την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την επιβολή τους.

Έμφαση έδωσε επίσης, στην ανάγκη εφαρμογής νέων σύγχρονων εργαλείων που θα υποχρεώνουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εξετάζουν εν τοις πράγμασι την προκληθείσα ζημία του ελεγχόμενου Φορέα, προκειμένου να εξισορροπούν τις απαιτούμενες ενέργειες με τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Μαρινάκης, πρότεινε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, βασισμένο στην εμπιστοσύνη, τον συντονισμό και τη θεσμική ενδυνάμωση, στο οποίο οι έλεγχοι να λειτουργούν ως εγγύηση αξιοπιστίας και όχι ως εμπόδιο. Όπως επισήμανε «…Η ενδυνάμωση των Δήμων προβάλλεται ως προϋπόθεση δημοκρατίας και συνθήκη ενδυνάμωσης της ουσιαστικής σχέσης με τον πολίτη.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 17ου OTS Forum, θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται από τους διοργανωτές «… Η ετήσια εκδήλωση της OTS, αποτελεί έναν θεσμό που ενισχύει και προωθεί τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης, διαλόγου και καινοτομίας. Το 17ο OTS Forum αναμένεται να προβάλει λύσεις, που προάγουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των οργανισμών, φέρνοντάς τους πιο κοντά στο όραμα για μία αυτοματοποιημένη, αποδοτική και φιλική προς τον πολίτη Δημόσια Διοίκηση..»

Ο Δήμαρχος θα συμμετάσχει ως εισηγητής στο ειδικό πάνελ συζήτησης με κεντρικό θεματικό άξονα τον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με δεδομένο ότι ο νέος Κώδικας επιφέρει καθοριστικές αλλαγές στην οικονομική διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, ο διάλογος θα επικεντρωθεί στην απλοποίηση προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης, τις αλλαγές στα έσοδα & έξοδα των Ο.Τ.Α. και στην αναθεώρηση τελών και φόρων και στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Δήμων.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο αργά το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Στέλιος Σπανουδάκης.