Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 ο Δήμος Ηρακλείου

Το Ηράκλειο ανέδειξε μοναδικές δυνατότητες ως σύγχρονος, βιώσιμος και πολιτιστικός προορισμός, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών, επαγγελματιών και εκπροσώπων τουριστικών φορέων

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia Hotelia 2025 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού επιβεβαίωσε για μια ακόμα χρονιά την εξωστρέφεια, και ανέδειξε τον σχεδιασμό και την προώθηση του Ηρακλείου ως σύγχρονου, «έξυπνου» και βιώσιμου προορισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τουρισμού κατά την τοποθέτηση του στο θεματικό πάνελ «Smart Destinations – Προορισμοί με Ψηφιακό Όραμα» μίλησε για τη στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου με στόχο τη μετάβαση σε ένα έξυπνο μοντέλο τουριστικής διαχείρισης με έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη,

για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Δήμου στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που βελτιώνουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και εμπειρίες, για τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ενός προορισμού 365 ημερών καθώς και για την στρατηγική τουρισμού του Ηρακλείου για το 2025, που εστιάζει στην πολιτιστική ταυτότητα, τη γαστρονομία, την αειφορία και την ψηφιακή καινοτομία.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Αγριμανάκης: «Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του οράματός του για έναν προορισμό βιώσιμο πρωτοπόρο, ανθρώπινο και ανοιχτό στον κόσμο. Το Ηράκλειο εξελίσσεται σε ένα από τα πιο οργανωμένα και σύγχρονα city break της Ελλάδας. Με σχέδιο, τεχνολογία και συνεργασίες, χτίζουμε έναν προορισμό που σέβεται τον κάτοικο, εμπνέει τον επισκέπτη και διατηρεί τον χαρακτήρα του. Η Philoxenia είναι για εμάς σημείο αναφοράς: ένα βήμα διαλόγου, δικτύωσης και προβολής της στρατηγικής μας».