Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου

Με την Γιορτή Βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη, την φιλανθρωπική δράση Wheels of Will 2025 και την υποδοχή του παραολυμπιονίκη Νίκου Παπαγγελή στην Λίμνη του Αγίου Νικολάου, την έκθεση «Μωσαϊκού» στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου, τις προσκλήσεις για την διοργάνωση των : 14ου Παιδικού Φεστιβάλ – «2oυ Summer School Επιχειρηματικότητας» – «1ου Φεστιβάλ Νεολαίας Δήμου Αγίου Νικολάου» και τις προβολές ταινιών στον κινηματογράφο «Δρήρος» της Νεάπολης συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου – φορείς και σωματεία της ευρύτερης περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 31 Μαΐου έως την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025 είναι οι εξής :

Γιορτή Βιβλίου «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη – 31 Μαΐου 2025

Το Σάββατο 31 Μαΐου 2025 στο πάρκο που βρίσκεται απέναντι από την «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου υποδεχόμαστε την «Γιορτή Βιβλίου». Μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς των σχολικών βιβλιοθηκών και υποστηρίζεται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τα βιβλιοπωλεία της πόλης (Αλφαβητάρι-Προμηθέας-Καρτέρη-Γραφή-Πολύπλευρο-Costa Copy & Jo).

Στο πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνονται μεγαλόφωνη ανάγνωση από εθελοντές εκπαιδευτικούς, εργαστήρια για όλες τις ηλικιακές ομάδες και καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών που επιθυμούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη Βιβλιοθήκη του Δήμου.

Η αναγνωστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης Αγίου Νικολάου με την ενεργή στήριξη των υπαλλήλων της.

Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται μια συλλογική προσπάθεια καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας – δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου γνώσης και δημιουργίας κουλτούρας ανάγνωσης στην ευρύτερη κοινότητα -που ξεκίνησε μέσα από το σχολείο.

Ώρες εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές: 10:00- 11:00 (Α΄ & Β΄), 11:00 -12:00 ( Γ΄& Δ΄), 12:00 – 13:00 ( Ε΄& Στ΄).

Wheels of Will 2025. Ο γύρος της Κρήτης με ποδήλατο για τα παιδιά της «Φλόγας» – 31 Μαΐου 2025 Λίμνη Αγίου Νικολάου

Το Wheels of Will – η φιλανθρωπική δράση που έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά το 2025.

Ο Νίκος Παπαγγελής, αθλητής με ψυχή και πρότυπο ζωής, ανεβαίνει ξανά στο ποδήλατό του με έναν σκοπό: να δώσει φωνή και δύναμη στα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο στηρίζοντας τον Σύλλογο «Φλόγα».

Στις 30 και 31 Μαΐου 2025, ο αθλητής θα διασχίσει σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη, ενώ ο τερματισμός της διήμερης ποδηλατικής του διαδρομής έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Λίμνη Αγίου Νικολάου.

Ο παραολυμπιονίκης αναμένεται να φθάσει στις 14:00 στην Νεάπολη ενώ θα συνεχίσει την ποδηλατική του διαδρομή για τον Άγιο Νικόλαο μέσω των οδών : (Ανδρέα Παπανδρέου – Κνωσσού – Ν. Πλαστήρα- Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου – Ρούσου Κουνδούρου – Λίμνη) συνοδεία εκπροσώπων από τους ποδηλατικούς ομίλους : «Π.Ο.Α.Ν» Αγίου Νικολάου και «Δρήρος» Νεάπολης.

Ο τερματισμός θα γίνει στην Λίμνη (Βουλισμένη) στις 14:30, όπου ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ,δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενώσεων: Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου, Γονέων & Φίλων ΑμεΑ επαρχίας Μεραμβέλου, μαθητές των σχολείων της πόλης, αλλά και μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου θα υποδεχτούν τον αθλητή προσφέροντας του αναμνηστικά δώρα.

Έκθεση Μωσαϊκού στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου 27 Μαΐου -15 Ιουνίου 2025

Στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου, φιλοξενείται από την Τρίτη 27 Μαΐου, η έκθεση Μωσαϊκού της Αθηνάς Χατζηαντωνίου που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου 2025.

Ώρες λειτουργίας καθημερινά : από τις 10 έως τις 14:00 και 19:00 – 21:00.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης (10:00 – 14:00) με την συνδρομή της κ. Χατζηαντωνίου θα πραγματοποιείται καθημερινά εργαστήριο δημιουργίας Μωσαϊκού για τους ενδιαφερόμενους.

«14ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου» / 28 & 29 Ιουνίου 2025

Στις Τέχνες είναι αφιερωμένο το «14ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου» που θα πραγματοποιηθεί 28 και 29 Ιουνίου 2025 στην πλαζ του ΕΟΤ.

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές κατά την διάρκεια των διήμερων δράσεων περιλαμβάνονται εργαστήρια, παραστάσεις, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες που θα εντυπωσιάσουν τους μικρούς συμπολίτες, αλλά και όσους θελήσουν να συμμετέχουν.

Για να ενημερωθείτε για τις δράσεις του Φεστιβάλ αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή προκειμένου να συμπεριληφθεί η δράση που θα προτείνετε στο Φεστιβάλ, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28410 – 89513 ή να στέλνετε το αίτημα σας στο email : neasgenias@dimosagn.gr, 2841089513.

«2o Summer School Επιχειρηματικότητας» με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ διοργανώνει το «2ο Summer School Επιχειρηματικότητας» για νέους ηλικίας από 15-21 ετών.

Η διάρκεια λειτουργίας του θα είναι από 1-7-2025 – 18-7-2025.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν μια εικονική επιχείρηση – μέσω βιωματικής μάθησης – να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την επιχειρηματική τους σκέψη με την βοήθεια διαδραστικών σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 20-06-2025 στο τηλέφωνο: 28410 89513 ή στο email neasgenias@diomosagn.gr

«Χωρίς Ετικέτες» 1ο Φεστιβάλ Νεολαίας Δήμου Αγίου Νικολάου/ 11 Ιουλίου 2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει Φεστιβάλ Νεολαίας με θέμα : «Χωρίς Ετικέτες» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 στην πλαζ του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε νέους/νέες ηλικίας από 14 ετών και άνω και έχει ως στόχο να προωθήσει την ισότητα, την αποδοχή και την ελευθερία της έκφρασης μέσα από την μουσική, το θέατρο, τον χορό, τις τέχνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο email : neasgenias@dimosagn.gr ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο : 28410-89513.

Κινηματογράφος «Δρήρος» Νεάπολη 31/5 – 1/6/2025

Με δύο νέες ταινίες συνεχίζονται αυτήν την εβδομάδα οι κινηματογραφικές προβολές στον κινηματογράφο «Δρήρος» της Νεάπολης.

«Flow: Η Γάτα Που Δεν Φοβόταν Το Νερό» (Περιβαλλοντική περιπέτεια)

Όταν μια μεγάλη πλημμύρα καταστρέφει το σπίτι της Γάτας, εκείνη βρίσκει καταφύγιο σε ένα σκάφος που κατοικείται από διάφορα ζώα, με τα οποία θα πρέπει να συνεργαστεί παρά τις διαφορές τους.

Με την κιβωτό τους, που πλέει μέσα σε μυστηριώδη πλημμυρισμένα τοπία, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους της προσαρμογής σε αυτόν τον καινούριο, υδάτινο κόσμο. Μια από τις ομορφότερες ταινίες animation που έχουν γυριστεί ποτέ, το Flow υπόσχεται να παρασύρει όλη την οικογένεια στην πλωτή περιπέτεια των τετράποδων ηρώων του. Ωδή στη φύση, προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή, αγνή περιπετειώδης διασκέδαση. Τίποτα δεν λείπει από αυτό το κομψοτέχνημα που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

Ημέρες & Ώρες προβολών

Σάββατο 31/05 (18:00)

Κυριακή 01/06 (18:00)

Διάρκεια: 1ώρα και 24 λεπτά.

Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/flow-h-gata-pou-den-fovotan-to-nero/

«Το Μίσος» (Κοινωνικό Δράμα)

Μετά από μια χαοτική νύχτα ταραχών σε ένα περιθωριακό προάστιο του Παρισιού, τρεις νεαροί φίλοι, ο Βινζ, ο Ουμπέρ και ο Σαΐντ, περιπλανώνται άπραγοι περιμένοντας νέα για την κατάσταση της υγείας ενός κοινού τους φίλου, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά κατά την αντιπαράθεσή του με την αστυνομία. Η αγέραστη ταινία-σύμβολο του Ματιέ Κασοβίτς που έστρεψε για πρώτη φορά το βλέμμα στο περιθώριο της Γαλλικής πρωτεύουσας, βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Καννών και έγινε σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης νεανικής κουλτούρας που μέχρι και σήμερα βρίσκει σε αυτήν τη φωνή της. Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, παραμένει ηχηρά επίκαιρη.

Ημέρες & Ώρες προβολών

Σάββατο 31/05 (21:00)

Κυριακή 01/06 (21:00)

Διάρκεια: 1ώρα και 38 λεπτά.

Η ταινία είναι κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/la-haine/

Κινηματοθέατρο REX Αγίου Νικολάου

Στο κινηματοθέατρο REX Αγίου Νικολάου δεν θα γίνουν τις επόμενες ημέρες προβολές ταινιών αφού η αίθουσα του κινηματοθεάτρου έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για τις ανάγκες εορτών και δράσεων των σχολείων της πόλης.