Λασίθι:Πολυήμερη εκδρομή για τα Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου- Νεάπολης στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι, προγραμματίζει πολυήμερη εκδρομή των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου και Νεάπολης για το έτος 2026, στην Ανατολική Μακεδονία –Θράκη.

Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής:

 Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου 10/05/2026 – 14/05/2026
 Κ.Α.Π.Η Νεάπολης 17/05/2026 – 21/05/2026

Καλούμε τα μέλη των Κ.Α.Π.Η που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδρομή, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις Κοινωνικές Λειτουργούς των Κ.Α.Π.Η. προκαταβάλλοντας το ποσό των 150 € .

Οι προεγγραφές για την εκδρομή θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 28-01-2026 έως Παρασκευή 30-01-2026 και ώρα 09.00 με 13.00, στους χώρους των Κ.Α.Π.Η.

