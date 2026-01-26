Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με την δωρήτρια Νέλλη Βαρβεράκη

Στο επίκεντρο η δωρεά ακινήτου 4.300 τ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στη Λότζια η συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με την γνωστή συμβολαιογράφο Νέλλη Βαρβεράκη η οποία γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεση της να δωρίσει στο Δήμο Ηρακλείου ένα, σημαντικής έκτασης, οικόπεδο στην περιοχή της Αμφιθέας.

Σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας, το οικόπεδο έκτασης 4.300 τ.μ. επί της οδού Μπακογιάννη, το οποίο προορίζεται για την ανέγερση σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε θερμά τη Νέλλη Βαρβεράκη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Δήμου για αυτή την ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας δωρεά, τονίζοντας ότι, όπως είπε και η ίδια η Νέλλη Βαρβεράκη, εκκινεί από την αγάπη για τον τόπο της και από τη βαθιά επιθυμία της να ανταποδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους όλα τα χρόνια του επαγγελματικού της βίου.

Αλέξης Καλοκαιρινός και Νέλλη Βαρβεράκη συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα στο οικόπεδο της οδού Μπακογιάννη.