Έναρξη της Ακαδημίας Εκπαιδευτικών για το Γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συντονίζει τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης 2.500 εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει από 1η Ιανουαρίου 2026 την Ακαδημία Εκπαιδευτικών για το Γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην κατάρτιση 2.500 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ EDU 2025 με 1,5 εκατ. ευρώ και συντονίζεται από το Εργαστήριο Talos-AI4SSH ( https://talos-ai4ssh.uoc.gr/), με Ε.Υ. την Ελένη Κατσαρού, καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτής πρωτοβουλίας συμμετέχουν 14 φορείς από επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, σχολείων και ερευνητικών φορέων, δημιουργώντας ένα διακρατικό δίκτυο συνεργασίας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Η Ακαδημία Εκπαιδευτικών έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τη βασική κατανόηση και παιδαγωγική αξιοποίηση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εστιάζει όχι μόνο στις τεχνικές πτυχές της ΤΝ, αλλά και στις ανθρωπιστικές, ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της. Επίσης, στοχεύει στην διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού πλαισίου διδακτικής αξιοποίησης της ΤΝ στη σχολική τάξη.

Οι δράσεις της Ακαδημίας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πλαισίου δεξιοτήτων εκπαιδευτικών σχετικών με την ΤΝ, τη διαμόρφωση κατάλληλων επιμορφωτικών υλικών, καθώς και τη σχεδίαση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, με στόχο να καταστήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς (και κατ’ επέκταση και τους/ις μαθητές/τριες) κριτικούς χρήστες, και υπεύθυνους αξιολογητές εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην σχολική τάξη.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα διαμορφωθούν τα απαραίτητα εκπαιδευτικά ψηφιακά υλικά και εργαλεία μέσα στο έτος 2026. Στη δεύτερη φάση (έτη 2027 και 2028) θα πραγματοποιηθούν οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, σε υβριδική μορφή, με εξ αποστάσεως αλλά και διά ζώσης δραστηριότητες.