Η Magic Black Friday της SKY express ξεκίνησε με έκπτωση έως 70% σε Ελλάδα και εξωτερικό!

Κλείστε τη θέση σας μέχρι και 01/12/2025 σε economy ή και business ναύλο για ταξίδια από 10 Ιανουαρίου 2026 έως 20 Οκτωβρίου 2026.

Με κεντρικό μήνυμα «Magic Black Friday! Τώρα πετάνε όλοι με έως -70% σε Ελλάδα και εξωτερικό» η SKY express γιορτάζει τη Black Friday με μία μοναδική προσφορά και σας προσκαλεί τώρα να εξερευνήσετε την Ελλάδα και το εξωτερικό, όποια εποχή του χρόνου θέλετε!

Με δύο ειδικά τηλεοπτικά spots η SKY express καλεί όλους να επωφεληθούν από αυτή τη Magic Black Friday. Μπορείτε να απολαύσετε τα spots παρακάτω:

• Magic Black Friday με έως -70% για αγαπημένους προορισμούς. Πετάς και καμαρώνεις! ✈️🦚

• Magic Black Friday με έως -70% από τη SKY express. Τώρα, πετάνε όλοι και κανείς δεν μαραζώνει! ✈️🫏

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025, οι επιβάτες της SKY express μπορούν να κλείσουν θέση για την επόμενη απόδραση τους για έναν ή περισσότερους προορισμούς σε economy ναύλο ή και business !

Η περίοδος κατά την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ταξίδια (travel period) εκτείνεται από 10 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και 20 Οκτωβρίου 2026, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για κρατήσεις θέσεων έως 01/12/2025 στις 23:59 για πτήσεις εντός του διαστήματος 10/01/2026 έως 20/10/2026.

Σχετικά με τη SKY express

Συνδέοντας την Ελλάδα με την Ευρώπη και τον κόσμο

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), το 2025, βραβεύτηκε από την ERA (European Regions Airline Association) με την κορυφαία διάκριση, “Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς” στην Ευρώπη, καθώς και με το βραβείο για την “Καλύτερη Περιφερειακή Συνδεσιμότητα”.

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών στη χώρα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της στο εξωτερικό με 27 διεθνείς προορισμούς και συνεργασίες με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η SKY express διαθέτει τον νεότερο στόλο ελληνικής αεροπορικής, αποτελούμενο από 29 υπερσύγχρονα αεροσκάφη, που συνδυάζουν άνεση, τεχνολογία και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

W: www.skyexpress.com

FB: https://www.facebook.com/SKYexpressAirlinesGreece

IG: https://www.instagram.com/skyexpressgreece/

LI: https://www.linkedin.com/company/sky-express-airlines/

YT: https://www.youtube.com/c/SKYexpressAirlineGreece