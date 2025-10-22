Μαλεβίζι: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα τιμήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στο Γάζι την Τρίτη, κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου και θα ξεκινήσει στις 12:00. Ως αφετηρία έχει οριστεί η συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Καμαριώτη και ως τερματισμός ο Ιερός Ναός Άγιου Νικολάου στην έξοδο του Γαζίου.

Το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου έχει ως εξής:

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Εορταστικών Εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου

της 28ης Οκτωβρίου 1940

I.ΓΕΝΙΚΑ

Από 8ης πρωινής ώρας της 27ης ως τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025:

1. Γενικός σημαιοστολισμός.

2. Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις βραδινές ώρες.

II.ΕΙΔΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις για το νόημα της Εθνικής Επετείου στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου

ΩΡΑ 10:30 π.μ.

Τελετή στο Μνημείο Πεσόντων στην Πλατεία Αγίας Μαρίνας (Τσαλικάκι)

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Ομιλία Δημάρχου ή εκπροσώπου του

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

• Δήμαρχο Μαλεβιζίου

• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου

• Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου

• 1ο Νηπιαγωγείο Γαζίου

• 2ο Νηπιαγωγείο Γαζίου

• 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

• 2ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

• 3ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

• 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

• Γυμνάσιο Γαζίου

• Λύκειο Γαζίου

• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών

 Εθνικός Ύμνος από τους μαθητές

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλες τις Δημοτικές ενότητες θα σημάνουν χαρμόσυνα. Έπαρση της Σημαίας στα Δημοτικά Καταστήματα Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου.

Δημοτική Ενότητα Γαζίου

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Γάζι. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Γαζίου, κα Πελιτάρη Δήμητρα.

ΩΡΑ 12:00 μ.μ.

Παρέλαση κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι.

Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα

ΩΡΑ 09:30 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον Κρουσώνα. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η μαθήτρια της Γ’ τάξης του Λυκείου Κρουσώνα, Πυργιανάκη Ειρήνη.

ΩΡΑ 10:15 π.μ.

Τελετή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στον Κρουσώνα

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

• Δήμαρχο Μαλεβιζίου

• Εκπρόσωπο Περιφέρειας Κρήτης

• Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Αλληλεγγύης και κατά τόπο Αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα

• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κρουσώνα

• Πολιτιστικό Σύλλογο Κρουσώνα

• Πολιτιστικό Σύλλογο Κιθαρίδας

• 1ο Νηπιαγωγείο Κρουσώνα

• 2ο Νηπιαγωγείο Κρουσώνα

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα

• Γυμνάσιο Κρουσώνα

• Λύκειο Κρουσώνα

• Αγροτικό Συνεταιρισμό Κρουσώνα

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Κρουσώνα

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Κρουσώνα

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κρουσώνα

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Κρουσώνα

• Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Κρουσώνα

• Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Κρουσώνα « Η ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΙΣΣΑ»

• Σύλλογο Οικοδόμων Κρουσώνα

• Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κρουσώνα

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος

Δημοτική Ενότητα Τυλίσου

ΩΡΑ 09:30 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει μαθήτρια της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τυλίσου.

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Τελετή στο Ηρώο Πεσόντων στην Τύλισο

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

• Δήμαρχο Μαλεβιζίου

• Εκπρόσωπο Περιφέρειας Κρήτης

• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τυλίσου

• Νηπιαγωγείο Τυλίσου

• Δημοτικό Σχολείο Τυλίσου

• Γυμνάσιο Τυλίσου

• Πολιτιστικό Σύλλογο Τυλίσου

• Σύλλογο Γυναικών «Η Δίκτυννα»

• Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυλίσου

• Αθλητικό Όμιλο Τυλίσου

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Τυλίσου

• Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τυλίσου

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος

*Στις λοιπές Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις και ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτήτων.

** ‘Οσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι παρακαλούνται να μεριμνήσουν εξ’ιδίων.