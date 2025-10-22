ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Επετειακή Εκδήλωση 28ης Οκτωβρίου “Το ΟΧΙ που φώτισε την Ελλάδα” από την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Επετειακή Εκδήλωση 28ης Οκτωβρίου
“Το ΟΧΙ που φώτισε την Ελλάδα”

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, διά του Γραφείου Νεότητος, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τίτλο «Το ΟΧΙ που φώτισε την Ελλάδα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: συμμετοχές από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, ταινία μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ομιλία του καθηγητή κ. Γεωργίου Μέμου, με επίκαιρο και εμπνευσμένο θέμα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Καλούνται όλοι να τιμήσουν με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή επετειακή εκδήλωση για την Εθνική μας εορτή.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
