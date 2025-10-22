ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) – Παράρτημα Χανίων συμμετέχουν σε Πανελλαδική δράση της ΕΑΕ, με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού (Οκτώβριος).

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 8 μ.μ. το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα φωταγωγηθεί σε χρώμα ροζ και μέλη της Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκονται μπροστά του για να διανέμουν ενημερωτικό υλικό που αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα παραρτήματα της ΕΑΕ: Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Λιβαδειάς, Φωκίδας, Τρικάλων, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Ροδόπης, Καρδίτσας, Χανίων, Ηρακλείου Κρήτης και Αθήνας.

Team Πολ. Κρήτης
