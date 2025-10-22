Εμπρησμός απορριμματοφόρων: “Σας κοιτώ στα μάτια, δεν έχω τίποτε να κρύψω”, είπε ο φερόμενος ηθικός αυτουργός

“Ήμουν σε παραλήρημα”, είπε ο 54χρονος φυσικός αυτουργός – “Δεν μπορούσα να τον αποτρέψω” ανέφερε ο 40χρονος – Αναλυτικά οι απολογίες των τριών για την καταστροφή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου

Στην τελική ευθεία μπήκε, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η πολύκροτη δίκη για τον εμπρησμό των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων που φέρονται να είχαν ρόλο στην υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

“Σας κοιτώ στα μάτια, δεν έχω τίποτε να κρύψω και ελπίζω σήμερα να αποδοθεί δικαιοσύνη”

Ο 45χρονος γνωστός επιχειρηματίας, που κατηγορείται ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός του εμπρησμού, ξεκίνησε την απολογία του μιλώντας με σταθερή φωνή και κάνοντας τον σταυρό του.

«Σας ορκίζομαι ότι δεν έχω καμία σχέση με ό,τι μου αποδίδεται. Έχω μπλέξει άδικα και κοιτώ πώς θα ξεμπλέξω. Ένα χρόνο τώρα με έχουν αντιμετωπίσει σαν τον μεγαλύτερο εγκληματία. Αυτοκτόνησε ο αδερφός μου και δεν με άφησαν να πάω ούτε στην κηδεία. Εγώ πάντα προσπαθώ να βρίσκω λύσεις για τους ανθρώπους και να κάνω καλές πράξεις».

Συνεχίζοντας, είπε με έμφαση: «Είμαι αθώος. Σας κοιτώ στα μάτια, δεν έχω τίποτε να κρύψω και ελπίζω σήμερα να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Όταν ρωτήθηκε από την έδρα γιατί τον «ενέπλεξε» ο 54χρονος συγκατηγορούμενός του –ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός– απάντησε ότι όλα ξεκίνησαν από μια αγοραπωλησία ακινήτου.

«Με τον συνέταιρό μου (σ.σ.γνωστό επίσης επιχειρηματία), αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα μεγάλο ακίνητο. Ποσοστό του είχε, από κληρονομιά, ο 54χρονος. Υπογράψαμε με όλους τους δικαιούχους, όμως στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με τον συγκεκριμένο. Αν το ξέραμε, δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην αγορά».

Όπως είπε, ο 54χρονος άρχισε να διαμαρτύρεται ότι πήρε “ψίχουλα” από τη συμφωνία και ζητούσε περισσότερα χρήματα.

«Είχε γίνει φορτικός, ενοχλητικός. Με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, πήγαινε στο Φόδελε και με έψαχνε. Οι υπάλληλοί μου έλεγαν ότι ρωτούσε για μένα, γιατί εγώ συχνά έλειπα λόγω δουλειάς» ανέφερε ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των χωματουργικών εργασιών και την εμπορία κρεάτων.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι για το ακίνητο – που είχε 66 ιδιοκτήτες – ο συνέταιρός του τού πρότεινε να δώσουν στον 54χρονο ένα ποσό «για να ησυχάσουν».

«Μου είπε “έλα να του δώσουμε από 5.000 ευρώ ο καθένας γιατί είναι επικίνδυνος, να ξεμπερδέψουμε από δαύτον”. Εκείνος τα έδωσε, εγώ όχι. Φοβήθηκα ότι μπορεί μετά να ζητήσουν κι άλλα χρήματα οι υπόλοιποι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι του αντιπρότεινε να τον προσλάβει ως εργάτη στην επιχείρησή του, ώστε να φανεί ότι του δίνει χρήματα ως μισθό. «Του είπα αν θέλει να τον προσλάβω, να φαίνεται ότι τα χρήματα είναι για δουλειά – και ας μην έρθει ποτέ».

Ολοκληρώνοντας την απολογία του, είπε ότι δεν είχε κανένα λόγο να παραγγείλει εμπρησμό. «Έχω άριστες σχέσεις με τον Δήμο Μαλεβιζίου. Όπου χρειάστηκε, βοήθησα. Στις πλημμύρες της Αγίας Πελαγίας πήγα αφιλοκερδώς με τα μηχανήματά μου να βοηθήσω».

Για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που φέρεται να είχε με τον 54χρονο πριν και μετά τον εμπρησμό, απάντησε: «Είχε γίνει εμμονικός, φορτικός. Τις περισσότερες φορές τού έκλεινα το τηλέφωνο, δεν τον άντεχα πια».

Κλείνοντας, επανέλαβε με ένταση:

«Ακόμα κι αν του έδινα ένα εκατομμύριο ευρώ, πάλι θα είχε εμμονές. Έλεγε ότι το ακίνητο ήταν του παππού του, Μικρασιάτη πρόσφυγα, και ήταν το μοναδικό που του είχε μείνει στην Κρήτη. Έχω τρία παιδιά, έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά. Είμαι αγανακτισμένος και κοιτώ πώς θα ξεμπλέξω».

«Ήμουν σε παραλήρημα – Ήθελα να προκαλέσω μια φθορά»

Ο 54χρονος κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός του εμπρησμού, εμφανώς καταβεβλημένος, κοίταζε συνεχώς κάτω στη διάρκεια της απολογίας του, μιλώντας με δυσκολία.

«Ήμουν σε παραλήρημα εκείνο το βράδυ. Είχα κάνει χρήση κοκαΐνης. Δεν θυμάμαι τίποτα, ήμουν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Ήθελα να προκαλέσω μια φθορά».

Όπως είπε, πέταξε ένα μπετονάκι με βενζίνη και άναψε φωτιά με τον αναπτήρα και μάλιστα φοβήθηκε μην καεί και ο ίδιος.

Η Έδρα επεσήμανε ωστότο ότι τα λεγόμενά του έρχονται σε αντίθεση με το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Βάση του πορίσματος, προκύπτει ότι ο δράστης περιέλουσε ομοιόμορφα με βενζίνη το μπροστινό μέρος και των 8 απορριμματοφόρων.

«Δεν ξέρω, δεν τα μέτρησα, ήταν κοντά μεταξύ τους, ήμουν σε παραλήρημα», απάντησε ο κατηγορούμενος.

Σε ερώτηση γιατί επικοινώνησε με τον 45χρονο επιχειρηματία το πρωί μετά τον εμπρησμό, απάντησε: «Ήθελα να δω αν τρόμαξε από αυτό που έκανα. Με έβρισε και μου είπε “θα τα πούμε όταν γυρίσω”».

Κατέληξε δε λέγοντας: «Ζητάω συγγνώμη. Έκανα ένα μεγάλο λάθος. Ζητώ μια ευκαιρία, γιατί στη ζωή μου δεν μου έχουν δοθεί ευκαιρίες».

Η απολογία του 40χρονου – συγκατηγορούμενου και φίλου του 54χρονου

Ο 40χρονος, που κατηγορείται ότι βρισκόταν μαζί με τον 54χρονο τη νύχτα του εμπρησμού, δήλωσε πως βρέθηκε μπλεγμένος χωρίς να φταίει.

«Είμαστε φίλοι. Ήρθε εκείνο το βράδυ να μου ζητήσει έναν μικρό κόφτη. Είδα ότι δεν ήταν καλά και πήγα μαζί του γιατί ανησύχησα για τον φίλο μου».

Όπως είπε, αγνοούσε πλήρως τις προθέσεις του 54χρονου. «Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει. Όταν τον είδα να βάζει φωτιά, έπαθα σοκ. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, αλλά δεν μπορούσα να τον σταματήσω. Δεν με άκουγε, ήταν σε παραλήρημα».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Βρέθηκα μπλεγμένος χωρίς να έχω κάνει τίποτα».