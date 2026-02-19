Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα όταν σταμάτησα τις θεραπείες» – Η εξομολόγηση για το καροτσάκι και η νέα μάχη

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Μανώλης Κονταρός, μιλώντας για την απόφασή του στο παρελθόν να διακόψει τις θεραπείες αποκατάστασης, παρά τη βελτίωση που παρουσίαζε η κατάστασή του. Ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα πριν από περίπου 15 χρόνια, χαρακτήρισε εκείνη την επιλογή του ως «αυτοκτονία», εξηγώντας ότι το αποτέλεσμα ήταν να επιστρέψει στο αναπηρικό αμαξίδιο. Μιλώντας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του και στην προσπάθεια που κάνει το τελευταίο διάστημα για να βελτιώσει την κατάστασή του. «Η δική μου καθημερινότητα είναι όπως όλων των ανθρώπων. Τώρα τελευταία λίγο έχω ενεργοποιηθεί και προσπαθώ να γίνω λίγο καλύτερα, πηγαίνω κάθε μέρα στο γυμναστήριο, σε πισίνα. Καταρχήν εγώ “αυτοκτόνησα”, ενώ πήγαινα καλά σταμάτησα να κάνω θεραπείες και ξανά έκατσα στο καροτσάκι. Τώρα λίγο πείσμωσα με τον εαυτό μου και ξανακάνω μια προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος τόνισε πως πλέον έχει αποφασίσει να δώσει εκ νέου μάχη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη φυσική του κατάσταση και να βελτιώσει την κινητικότητά του μέσα από συστηματική άσκηση και θεραπείες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, επισημαίνοντας ότι η προσβασιμότητα παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. «Δυστυχώς, ακόμη δεν είμαστε σε καλό επίπεδο με την πρόσβαση και θα πρέπει και τα μαγαζιά και οι χώροι διασκέδασης, αλλά όχι μόνο οι χώροι διασκέδασης, παντού. Εμείς που έχουμε κινητικά προβλήματα να μη νιώθουμε μειονεκτικά. Να μπορούμε να πάμε παντού», δήλωσε. Σε πιο ανάλαφρο τόνο, ο Μανώλης Κονταρός σχολίασε και τη σχέση του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δέσποινα Βανδή, εκφράζοντας την επιθυμία να είναι κουμπάρος τους σε περίπτωση γάμου. «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος. Θα το μάθετε και εσείς», είπε χαμογελώντας.