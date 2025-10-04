ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Κονταρός για Βασίλη Μπισμπίκη: «Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν αναποδιές στη ζωή τους»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Μανώλης Κονταρός και ο Βασίλης Μπισμπίκης έχουν πολύ καλή σχέση.

Ο Μανώλης Κονταρός μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι» για το τροχαίο που προκάλεσε ο φίλος του Βασίλης Μπισμπίκης. Ο γνωστός μουσικός ανέφερε πως σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν αναποδιές στη ζωή τους.

Μανώλης Κονταρός: Τι λέει για τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο στη Φιλοθέη
«Και ο Βασίλης έχει μιλήσει γι’ αυτό το θέμα και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Εμείς καλύτερα να μην μιλάμε».

Τα σχόλια για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι είπε: «Ο κάθε γονιός κάνει τα πάντα για την οικογένειά του, πόσο μάλλον ο ίδιος που έχει χάσει με αυτόν τον τρόπο το παιδί του».

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπως και πολύς άλλος κόσμος, επισκέφθηκε χθες τον Πάνο Ρούτσι, όπως μετέδωσε ο Νίκος Ευαγγελάτος στην εκπομπή του Live News. Οι δύο τους κάθισαν αρκετή ώρα και συζήτησαν. Σε στιγμές, ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Διαγράφονται «αιώνιοι φοιτητές» – Ποιοι «σώζονται», τι λέει η σχετική εγκύκλιος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
