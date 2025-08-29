Μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα: Χάλκινο μετάλλιο Ηρακλειώτη μαθητή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών (pics)

Μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα, αλλά και για το Ηράκλειο, πέτυχε ο Μιχαήλ Τσούκης, μαθητής της Γ΄ Λυκείου του Παγκρητίου Εκπαιδευτηρίου, στην 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που έγινε το καλοκαίρι στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Ο Μιχαήλ Τσούκης τιμήθηκε με το χάλκινο μετάλλιο, πρώτος εκ των διακριθέντων της ελληνικής αποστολής. Η Ολυμπιάδα Οικονομικών υποδέχτηκε φέτος αποστολές από 50 χώρες (32 με φυσική παρουσία και 18 εξ αποστάσεως) και 248 μαθητές και μαθήτριες από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Το διαγωνιστικό μέρος περιλάμβανε τρεις γύρους: α) Οικονομικών ερωτήσεων, β) Χρηματοοικονομικών ερωτήσεων και γ) BusinessCase (ομαδικό). Επιτυχία αποτελεί και η 12η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στον ομαδικό γύρο του BusinessCase.
Την αποστολή της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα του Μπακού συνόδευσαν η κα Αθηνά Οικονόμου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η κα Μαρία Κονταξή, ΕΔΙΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι 5 μαθητές που εκπροσώπησαν τη χώρα μας, και οι οποίοι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακές σχολές, προκρίθηκαν από τον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών 2025, ο οποίος διοργανώθηκε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.
Ο Μιχαήλ Τσούκης κατέλαβε την 4η θέση πανελλαδικά και κέρδισε επάξια τη θέση του στην πενταμελή Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα Οικονομικών. Στη συνέχεια, οι μαθητές προετοιμάστηκαν μεθοδικά από ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, στην οποία συμμετείχαν και οι πρόεδροι των παραπάνω Οικονομικών τμημάτων της χώρας, κ. Λουκάς Ζαχείλας και Στέλιος Κώτσιος. Σε προηγούμενο στάδιο, την ευθύνη της προετοιμασίας του Μ. Τσούκη και των άλλων μαθητών του Παγκρητίου Λυκείου που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό είχε η κα Ειρήνη Στρατάκη, καθηγήτρια Οικονομικών στο Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ».
Η υπευθυνότητα, η σχολαστικότητα και η σοβαρότητα που επέδειξαν οι συντελεστές του Οικονομικού αυτού διαγωνισμού (Πανεπιστημιακοί και Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) καλλιέργησαν στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευγενή άμιλλα και τη συνεργασία, ενώ υπογράμμισαν πως η επιτυχία έρχεται με διαρκή προετοιμασία και μεθοδικότητα.
