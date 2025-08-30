Δήμος Ηρακλείου:Με το μεγαλειώδες «Άξιον Εστί» ξεκινά το Σάββατο 30 Αυγούστου το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών

Με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις σε 12 σημεία των Ενετικών Τειχών

Με το μεγαλειώδες έργο Άξιον Εστί, την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, ξεκινάει το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 21:00 στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου.

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με την Περιφέρεια Κρήτης, τη μουσική διεύθυνση και τη διεύθυνση Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ έχει ο Γιώργος Αραβίδης, τραγουδά ο Κώστας Μακεδόνας, ψάλει ο Διονύσης Σούρμπης, αφηγείται ο Λεωνίδας Κακούρης, συμμετέχει η Μικτή χορωδία Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη καθώς και η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί από την αρχαιολόγο Κάλλια Νικολιδάκη ξενάγηση στα Τείχη από τον προμαχώνα Μαρτινένγκο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, μια διαδρομή αφιερωμένη στη Λιάνα Σταρίδα.

Η ώρα προσέλευσης είναι στις 18:30 μπροστά στο γήπεδο του Εργοτέλη. Επίσης, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η μουσική παράσταση «Ο Απόκοπος του Μπεργαδή», το οποίο είναι το σημαντικότερο κείμενο της πρώιμης Κρητικής Λογοτεχνίας από τη Ναταλία Κωτσάνη (τραγούδι, πιάνο) και τον Τάσο Κοφοδήμο (τραγούδι, στεριανό λαούτο), μαζί με το Βασίλη Ρακόπουλο στην κιθάρα, το Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο, τον Άγγελο Πολυχρόνου στα κρουστά, και με τη συμμετοχή του Ross Daly στη λύρα.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών- Candia Walls Festival από το Σάββατο 30 Αυγούστου ως την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, φιλοξενεί σε ακόμα περισσότερα σημεία των Τειχών, 12 συνολικά, περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, φωτογραφικών εκθέσεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών performance, καθώς και εργαστηρίου και μουσικών παραστάσεων με επίκεντρο τα κρουστά.

Το πρόγραμμα επιγραμματικά:

Εκθέσεις φωτογραφίας:

– Κιόσκι Προμαχώνα «Ιησού»: Τείχη: Όρια, Αναμνήσεις, Διαδρομές

– Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»: Φως και Σκιά: Ο Χορός της Αντίθεσης

Σάββατο 30.08 | 21:00

Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης”

Μουσική παράσταση Άξιον Εστί των Οδυσσέα Ελύτη, Μίκη Θεοδωράκη

Κυριακή 31.08 | 19:00

Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»

Ξενάγηση: Από τον Μαρτινένγκο στον Άγιο Ανδρέα, ακολουθώντας τη δύση του ηλίου. Μια διαδρομή αφιερωμένη στη Λιάνα Σταρίδα.

Κυριακή 31.08 | 21:00

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Απόκοπος του Μπεργαδή | Μουσική παράσταση

Δευτέρα 01.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Θεατρική παράσταση: Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ* | ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης σε σκηνοθεσία Σοφίας Δερμιτζάκη

Δευτέρα 01.09 | 21:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Συναυλία: Δούρειος Ήχος

Δευτέρα 01.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Cunningham | 2019 | 93’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Άλα Κόβγκαν

Τρίτη 02.09 – Σάββατο 06.09

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Εκπαιδευτική δράση | Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο

Τρίτη 02.9 | 19:00

Τελετή ονοματοδoσίας Aνοιχτού Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Τρίτη 02.09 | 20:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: Σαν σινεμά | Ορχήστρα Vamos

Τρίτη 02.09 | 21:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Χορός: Γνωριμία με το αργεντίνικο τάνγκο

Τρίτη 02.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Cunningham | 2019 | 93’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Άλα Κόβγκαν

Τετάρτη 03.09

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Τετάρτη 03.9 | 19:30

Δασάκι Προμαχώνα «Ιησού»

Λογοτεχνική βραδιά: Τείχη: Εμπόδια ή γέφυρες;

Τετάρτη 03.09 | 20:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Καίτη Κουλλιά | Μια μεγάλη γιορτή

Τετάρτη 03.9 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Kneecap | 2024 | 105’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία : Ριτς Πέπιατ |

Τετάρτη 03.9 | 21:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | Προβολή ταινίας: Pink Floyd: The Wall (Άλαν Πάρκερ, 1982)

Πέμπτη 04.09

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Πέμπτη 04.09 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | Fly FM 88.1 Nikos Papazoglou & Dimitris k. nick

Πέμπτη 04.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Χορευτική performance: Εκπαιδευόμενος αστροναύτης | Της χορογράφου Χλόη Αλιγιάννη

Πέμπτη 04.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Kneecap | 2024 | 105’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία : Ριτς Πέπιατ |

Παρασκευή 05.09

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Παρασκευή 05.09 | 19:30

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσική παράσταση: Σκηνές Από Το Δημοτικό Τραγούδι | Αφιέρωμα στον Παντελή Μπουκάλα | Θέατρο των Φωνών / Αννα Παπαγιαννάκη Διβανή

Παρασκευή 05.09 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends S.O.N & Gi Ant

Παρασκευή 05.09 | 21:00

Προμαχώνας «Μαρτινένγκο» – Γήπεδο Εργοτέλη

Συναυλία: Εκεί που ξεκίνησαν όλα | Χαΐνηδες και Social Waste

Σάββατο 06.09 | 20:00

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Συναυλία Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Κρουστών για Εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο

Σάββατο 06.09 | 20:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends prince:of:lillies & mCurtis

Σάββατο 06.09 | 21:30

Προμαχώνας «Παντοκράτορα»

Συναυλία: 15 50 | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου | 21:00

Σάββατο 06.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα | 2024 | 150’ | Έγχρωμο |

Σκηνοθεσία: Γιόχαν Γκριμονπρέ

Κυριακή 07.09 | 20:00

Έξοδος Πύλης «Ιησού»

Εγκατάσταση: Ψηφιακοί Μινωίτες – Branding Heritage

Κυριακή 07.09 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends Platy:n & Theef

Κυριακή 07.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Είτε βραδιάζει είτε φέγγει μένει λευκό το γιασεμί: Ρεσιτάλ πιάνου από τη Ντόρα Μπακοπούλου

Κυριακή 07.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema: Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα | 2024 | 150’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Γιόχαν Γκριμονπρέ

Κυριακή 07.09 | 21:30

Προμαχώνας «Παντοκράτορα»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Μουσικοί Διάλογοι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη

Δευτέρα 08.09 | 18:00-23:00

Δασάκι Προμαχώνα «Ιησού»

Αστροπαρατήρηση: Στη δύση του ηλίου ανατέλλουν τ’ αστέρια

Δευτέρα 08.09 | 19:30 και 20:15

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσικοχορευτική παράσταση: Η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου – Κέντρο Χορού παρουσιάζει τμήμα της παράστασης Γράμματα

Δευτέρα 08.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | “Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος

Τρίτη 09.09 | 18:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Μουσική από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου

Τρίτη 09.09 | 18:30 και 19:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Ξενάγηση: Γνωρίζοντας την Πύλη «Σαμπιονάρα»

Τρίτη 09.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Μουσική παράσταση: “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” | Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο

Τρίτη 09.09 | 21:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: 30 | Μυρτώ Βασιλείου

Τετάρτη 10.09 | 16:00

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προς τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Ξενάγηση: Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα | Εκπαιδευτική δράση | Ώρα προσέλευσης στο Μουσείο: 15:45

Τετάρτη 10.09 | 19:00

Μια μουσική διαδρομή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου από τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα» ως τον Προμαχώνα «Βιτούρι».

Τετάρτη 10.09 | 19:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Ομιλία: Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια” έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα | Σπύρος Δημανόπουλος

Τετάρτη 10.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Γιώτα Νέγκα

Το πρόγραμμα αναλυτικά: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2025/08/Candia-Walls-Festival-e-book-2025.pdf

Χρήσιμες πληροφορίες για 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival

Είσοδος – Εισιτήρια:

• Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Τιμές εισιτηρίων: 5€ (κανονικό), 2,5€ (μειωμένο: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών).

• Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» 4€.

• Στις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

• Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

• Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη τυπωμένου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αποδεικτικού δικαιώματος της έκπτωσης.

• Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο των Κηποθεάτρων, καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

• Το προσωπικό των Κηποθεάτρων είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

• Στο γραφείο υποδοχής Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης» ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-22:00).

• Στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Μακέτα αφίσας: “Ο Χάνδακας”, Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ψηφιδωτό, 100 X 70 εκ (2014)

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., CRETAONE, ΣΥΦΑΚ -Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Φυτώριο Καρτερού “ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΤΕΛΛΑ”, Σκυβαλάκης συστήματα σκίασης, Asmanis Art Center.

Χορηγοί Φιλοξενίας: Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Hotel Olympic, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Ψησταριά “Η Καινούργια Πόρτα” – Αντώνης Αραβιάκης, Pizza Fan, Alexakis Wines

Χορηγοί μεταφορών: Creta Plan Travel, ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: SKY express

Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

Συνεργάτες: Περιφέρεια Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ινστιτούτο Α-στροφυσικής Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Μεικτή Χορωδία Π.Ε. Ηρακλείου, Μεικτή Χορωδία Δ. Ηρακλείου, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δ. Ηρακλείου, Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Tangoneon, Θέατρο των Φωνών

Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Οργάνωση Παραγωγής: Μαριάννα Γιαλύτη

Οργανωτική Υποστήριξη: Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Διαχείριση

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: Μαρία Ν. Φουντουλάκη,

Τμήμα Πολιτισμού: Eύη Μαρτιμιανάκη

Επικοινωνία και Προβολή: Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη

Σχεδιασμός Προγράμματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Εκτύπωση Εφαρμογών Επικοινωνιακής Προβολής: Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Επιμέλεια Κειμένων και Μετάφραση στα Αγγλικά: Δημήτρης Βυτινιώτης