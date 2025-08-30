ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη ατόμου για κλοπή σε Ιερούς Ναούς στο Ηράκλειο Αφαίρεσε χρήματα και προκάλεσε φθορές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη χθες (29.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και φθορές σε Ιερούς Ναούς.

Ειδικότερα, προχθές (28.08.2025) βραδινές ώρες άγνωστος δράστης προκαλώντας φθορές διέρρηξε δύο Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Δήμου Γόρτυνας και αφαίρεσε από τον ένα, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε 40χρονος ημεδαπός ως δράστης των κλοπών, ο οποίος αναζητήθηκε, εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες (29.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστική βαλίτσα περιέχουσα διάφορα (διαρρηκτικά) εργαλεία, ένα μεταλλικό παγκάρι, ένα ξύλινο συρτάρι και κέρματα συνολικής αξίας (203,14) ευρώ. Αφαιρεθέντα αποδόθηκαν στον εφημέριο του Ιερού Ναού.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Δήμος Ηρακλείου:Με το μεγαλειώδες «Άξιον Εστί» ξεκινά το Σάββατο 30 Αυγούστου το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών
Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησε ο καλλωπισμός και η συντήρηση των χώρων πρασίνου σε όλα τα σχολεία
