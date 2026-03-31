Στο Μεγάλο Αρσενάλι το 5ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά «Μίκης Θεοδωράκης» Χανίων

Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εμβληματικό Μεγάλο Αρσενάλι θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 9 Απριλίου το 5ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά, αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31/03/2026, στην αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων.

Τη συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, η Χρύσα Χαριτάκη, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, ο πρόεδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων, Γιώργος Βολάνης, και η Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Πνευματικού Ομίλου «Μίκης Θεοδωράκης», Ειρήνη Μπροκαλάκη.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό τουρνουά, αλλά για μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών», υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Ψαρουδάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ο Δήμος Χανίων στηρίζει το τουρνουά σε πολλά επίπεδα και σε συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων».

Από την πλευρά της, η κα Χαριτάκη τόνισε: «Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει το 5ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Μίκης Θεοδωράκης, μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που έχει ως σκοπό να τιμήσει τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη μας. Καθήκον όλων μας είναι να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να γνωρίσουν το σκάκι».

Ο κ. Βολάνης σημείωσε πως «η διοργάνωση συγκεντρώνει ήδη έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 120 σκακιστές από 15 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό αγωνιστικό χαρακτήρα και το κύρος του τουρνουά.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται κορυφαίοι σκακιστές που κατέχουν τον ανώτερο τίτλο του Grandmaster, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης. Πρόκειται για μια διοργάνωση που τιμά το όνομα και τον τόπο καταγωγής του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διεθνή παρουσία των Χανίων στον χώρο του σκακιού».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των σκακιστών της πόλης, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι σε κορυφαίους παίκτες από όλο τον κόσμο. Η εμπειρία αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αγωνιστική τους εξέλιξη, στην απόκτηση πολύτιμων παραστάσεων και στη συνολική ανάπτυξη του σκακιού στα Χανιά.

Για τον λόγο αυτό, οι διοργανωτές σύλλογοι της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων – ΣΑΜΑΡΙΑ και του ΑΠΟ «Μίκης Θεοδωράκης» φρόντισαν να δημιουργηθούν τρεις όμιλοι δυναμικότητας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το τουρνουά διεξάγεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, με συνδιοργανωτές την Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων. Σημαντική είναι η συμβολή του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων με την παραχώρηση του εμβληματικού κτιρίου του Μεγάλου Αρσεναλίου, που κοσμεί το Ενετικό λιμάνι της πόλης.

Εξίσου σημαντική είναι και η υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού, το οποίο αναγνωρίζει τη διοργάνωση ως μία από τις καλύτερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού σε μια χαμηλή τουριστικά περίοδο.

Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι η ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ, η οποία στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια ανάδειξης του αθλητισμού και του πολιτισμού στον τόπο μας. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν επίσης το Πανεπιστήμιο Πάφου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., η Hondos Center, το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο, το eyemazing, το EVEREST, το Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, το εστιατόριο Φουρόγατος, το Indigo Mare Hotels, το Simple & City, η εταιρεία ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ & ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ και το Πάρκινγκ ΑΠΟΛΛΩΝ.