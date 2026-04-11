Μεγάλο Σάββατο: Η Πρώτη Ανάσταση στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής Ηρακλείου του Δήμου Μαλεβιζίου

Με λαμπρότητα και βαθιά κατάνυξη τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ακολουθία της Πρώτης Ανάστασης στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδας, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης

Η ακολουθία αποτελεί το προανάκρουσμα της Αναστάσεως του Κυρίου, μεταδίδοντας μέσα από τους ύμνους την προσμονή για τη λύτρωση όλης της κτίσης από τη φθορά και τον θάνατο.

«Ανάστα ο Θεός»: Η κορύφωση της τελετής

Η στιγμή που συγκίνησε τους πιστούς ήταν όταν ο ιερέας π. Νικόλαος Χουδετσανάκης έψαλε το:

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι»

Στη συνέχεια, ο ιερέας σκόρπισε σε όλο τον ναό και μοίρασε στους παρευρισκόμενους δαφνόφυλλα, τα οποία συμβολίζουν τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου.