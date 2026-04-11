Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Ηρακλείου για την περιφορά των Επιταφίων

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου και την περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Μηνά

Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό ναό του Αγίου Μηνά η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, μελών της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων φορέων, αρχών και πλήθους πιστών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με κληρικούς και πολίτες και συμμετείχε στην περιφορά του Επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου που παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές της συνάντησης του Επιταφίου του Αγίου Μηνά με τον Επιτάφιο του Αγίου Ματθαίου, στη συμβολή των οδών Αγίου Μηνά και 1821, και στον σταυρό της πόλης, στο Μεϊντάνι, με τον Επιτάφιο του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου.