ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Ηρακλείου για την περιφορά των Επιταφίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου και την περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Μηνά

Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό ναό του Αγίου Μηνά η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, μελών της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων φορέων, αρχών και πλήθους πιστών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με κληρικούς και πολίτες και συμμετείχε στην περιφορά του Επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου που παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές της συνάντησης του Επιταφίου του Αγίου Μηνά με τον Επιτάφιο του Αγίου Ματθαίου, στη συμβολή των οδών Αγίου Μηνά και 1821, και στον σταυρό της πόλης, στο Μεϊντάνι, με τον Επιτάφιο του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου.

Ηράκλειο: Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης η περιφορά...

0
Πλήθος πιστών και επισκεπτών ακολούθησαν την περιφορά στο Ιερό...

Κατάνυξη και συγκίνηση στην περιφορά του Επιταφίου...

0
Ο ανθρώπινος πόνος συνάντησε αυτόν του Θεανθρώπου αλλά και...

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης η περιφορά του Επιταφίου στην Αγία Φωτεινή
Popular

More like this
Related

