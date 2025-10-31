Μεν. Μποκέας: «Όχι στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Γάζι»

Επιστολή του Δημάρχου Μαλεβιζίου προς τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Με αφορμή την ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων για το κλείσιμο του καταστήματος τους στο Γάζι ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ο Δήμος Μαλεβιζίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και την διαμαρτυρία του για την απόφαση παύσης λειτουργίας του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια στο Γάζι, εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, σε δημότες, κατοίκους, επιχειρηματίες και φορείς, καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ομαλής λειτουργίας του Δήμου.

Από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Γάζι εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ αυτών αγρότες, συνταξιούχοι και επαγγελματίες, όχι μόνο από το Γάζι αλλά και από τις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου. Η εξυπηρέτηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για τους ηλικιωμένους, για τους οποίους οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν αποτελούν εύκολη ή εφικτή επιλογή.

Το Γάζι, πρωτεύουσα του Δήμου Μαλεβιζίου, είναι μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές του Νομού Ηρακλείου, με συνεχή πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη. Σε μία περίοδο όπου η πολιτεία οφείλει να ενισχύει την αποκέντρωση των υπηρεσιών και να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες λειτουργίες, η απόφαση κατάργησης μιας τόσο κρίσιμης υποδομής όπως το κατάστημα των ΕΛΤΑ, έρχεται σε αντίθεση με κάθε λογική εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ενδεχόμενη ταλαιπωρία που θα υποστούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής , ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Ως Δημοτική Αρχή, εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε αυτή την απόφαση και ζητούμε την άμεση ανάκλησή της, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των δημοτών μας.»