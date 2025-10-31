ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μεν. Μποκέας: «Όχι στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Γάζι»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Επιστολή του Δημάρχου Μαλεβιζίου προς τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Με αφορμή την ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων για το κλείσιμο του καταστήματος τους στο Γάζι ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ο Δήμος Μαλεβιζίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και την διαμαρτυρία του για την απόφαση παύσης λειτουργίας του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια στο Γάζι, εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, σε δημότες, κατοίκους, επιχειρηματίες και φορείς, καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ομαλής λειτουργίας του Δήμου.

Από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Γάζι εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ αυτών αγρότες, συνταξιούχοι και επαγγελματίες, όχι μόνο από το Γάζι αλλά και από τις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου. Η εξυπηρέτηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για τους ηλικιωμένους, για τους οποίους οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν αποτελούν εύκολη ή εφικτή επιλογή.

Το Γάζι, πρωτεύουσα του Δήμου Μαλεβιζίου, είναι μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές του Νομού Ηρακλείου, με συνεχή πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη. Σε μία περίοδο όπου η πολιτεία οφείλει να ενισχύει την αποκέντρωση των υπηρεσιών και να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες λειτουργίες, η απόφαση κατάργησης μιας τόσο κρίσιμης υποδομής όπως το κατάστημα των ΕΛΤΑ, έρχεται σε αντίθεση με κάθε λογική εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ενδεχόμενη ταλαιπωρία που θα υποστούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής , ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
Ως Δημοτική Αρχή, εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε αυτή την απόφαση και ζητούμε την άμεση ανάκλησή της, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των δημοτών μας.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΑΚ:Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «I-CISK –...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), σε συνεργασία με την...

Κρήτη:Σχεδιάζοντας την κλιματική ουδετερότητα στο νησί Μπρατς...

0
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...

ΟΑΚ:Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «I-CISK –...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), σε συνεργασία με την...

Κρήτη:Σχεδιάζοντας την κλιματική ουδετερότητα στο νησί Μπρατς...

0
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την ιατρική επιστήμη για την ευθανασία
Επόμενο άρθρο
Θρήνος στο Ρέθυμνο: Υπέκυψε ο 36χρονος τραυματίας του σφοδρού τροχαίου στον Αδελιανό Κάμπο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

ΟΑΚ:Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «I-CISK – Ανάπτυξη νέας γενιάς Κλιματικών Υπηρεσιών στην Κρήτη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), σε συνεργασία με την...

Κρήτη:Σχεδιάζοντας την κλιματική ουδετερότητα στο νησί Μπρατς (Κροατία)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...

Θρήνος στο Ρέθυμνο: Υπέκυψε ο 36χρονος τραυματίας του σφοδρού τροχαίου στον Αδελιανό Κάμπο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το τελευταίο αντίο θα του πουν συγγενείς και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST