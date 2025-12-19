Μία έγκυος και δυο ανήλικα παιδιά μεταξύ των 545 μεταναστών που εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες, μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια κατά ομάδες μεταφέρθηκαν στο χώρο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο.
Τρεις γυναίκες εκ των οποίων η μία είναι έγκυος κι ένα ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά, συγκαταλέγονται στην καραβιά με τους 545 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα νοτιοανατολικά της Γαύδου και διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και την Frontex.
Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί είναι από την Ερυθραία και μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες, μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια κατά ομάδες μεταφέρθηκαν στο χώρο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο.
Στους μετανάστες δόθηκε φαγητό από τον δήμο Αγίου Βασιλείου με τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, να τονίζει στο patris: «εμείς προσφέρουμε στους ανθρώπους φαγητό όπως κάθε φορά που φτάνουν μετανάστες στην περιοχή μας», είπε ο κ. Ταταράκης ο οποίος επισημαίνει πως μέχρι στιγμής ο δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δαπανήσει μόνο για φέτος 350.000 ευρώ για το μεταναστευτικό. «Είναι ένα υπέρογκο έξοδο, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Περιμένουμε βέβαια κάποια χρήματα που μας έχουν εγκριθεί από το υπουργείο εντός των επόμενων ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταταράκης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ