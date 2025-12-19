ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟΧΑΝΙΑ

Μία έγκυος και δυο ανήλικα παιδιά μεταξύ των 545 μεταναστών που εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες, μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια κατά ομάδες μεταφέρθηκαν στο χώρο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο.

Τρεις γυναίκες εκ των οποίων η μία είναι έγκυος κι ένα ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά, συγκαταλέγονται στην καραβιά με τους 545 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα νοτιοανατολικά της Γαύδου και διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα και την Frontex.

Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί είναι από την Ερυθραία και μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες, μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια κατά ομάδες μεταφέρθηκαν στο χώρο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο.

Στους μετανάστες δόθηκε φαγητό από τον δήμο Αγίου Βασιλείου με τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, να τονίζει στο patris: «εμείς προσφέρουμε στους ανθρώπους φαγητό όπως κάθε φορά που φτάνουν μετανάστες στην περιοχή μας», είπε ο κ. Ταταράκης ο οποίος επισημαίνει πως μέχρι στιγμής ο δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δαπανήσει μόνο για φέτος 350.000 ευρώ για το μεταναστευτικό. «Είναι ένα υπέρογκο έξοδο, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Περιμένουμε βέβαια κάποια χρήματα που μας έχουν εγκριθεί από το υπουργείο εντός των επόμενων ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταταράκης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι”...

0
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ. Για...

Ανοίγει ξανά η πύλη του Αγίου Γεωργίου:...

0
Η πύλη θα είναι ανοικτή επτά ημέρες την εβδομάδα,...

ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι”...

0
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ. Για...

Ανοίγει ξανά η πύλη του Αγίου Γεωργίου:...

0
Η πύλη θα είναι ανοικτή επτά ημέρες την εβδομάδα,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οι προκλήσεις και τα «αγκάθια» του τουρισμού στην Κρήτη το 2026
Επόμενο άρθρο
Σούπερ Καπ: Πόσα εισιτήρια πήραν ΟΦΗ και Ολυμπιακός για τον τελικό στο Παγκρήτιο
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι” Άγιοι Βασίληδες στα παιδιά της Ογκολογικής Κλινικής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ. Για...

Ανοίγει ξανά η πύλη του Αγίου Γεωργίου: Έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ και τη σχέση του με τα Ενετικά Τείχη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πύλη θα είναι ανοικτή επτά ημέρες την εβδομάδα,...

Με 159 «Ναι» υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές δανείων...

Αλλάζει το επίδομα ανεργίας: Ο νέος υπολογισμός με βάση τα χρόνια ασφάλισης

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην φάση της γενικής εφαρμογής περνάει το νέο επίδομα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST