Οι προκλήσεις και τα «αγκάθια» του τουρισμού στην Κρήτη το 2026

Τι περιμένουμε τη νέα σεζόν.
Δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα των Καθολικών που γιορτάζεται στις 5 Απριλίου του 2026, ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία την σεζόν που έρχεται.
Η νέα τουριστική χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, θα είναι εξίσου καλή με την φετινή (είχαμε σχεδόν 5 εκατομμύρια τουρίστες), όπως είπε στην «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, επισημαίνοντας ότι, αν υπάρξει αύξηση αφίξεων, δεν θα ξεπεράσει το 3%-4%, γιατί «πιάνουμε ταβάνι».
Ο Νίκος Χαλκιδάκης
Οι δυνατότητες του αεροδρομίου Ηρακλείου είναι περιορισμένες και μέχρι να λειτουργήσει το αεροδρόμιο Καστελλίου, δεν γίνεται οι πτήσεις να καταγράψουν περεταίρω εντυπωσιακή άνοδο.
Όσον αφορά στις ξενοδοχειακές κλίνες, αυξάνονται συνεχώς, κάτι που σημαίνει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό μεγαλώνουν.
«Τα κενά θα ξεπεράσουν τις 5.000 θέσεις, καθώς το 2026 ανοίγουν νέες μονάδες και προστίθενται περισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες, που αναμένεται να φθάσουν τις 210.000 στο νησί», όπως ανέφερε στην «Π» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης.
Ο Γιώργος Πελεκανάκης
Αν συνυπολογίσουμε τα κρεβάτια των ενοικιαζόμενων και των Airbnb, οι κλίνες θα ξεπεράσουν το μισό εκατομμύριο.
Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» του νησιού το 2026 είναι τα εξής:
Παρά τη συνεχή αύξηση των επισκεπτών, οι υποδομές παραμένουν πίσω.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) αποτελεί μόνιμη πηγή προβλημάτων.
Η επάρκεια νερού και η διαχείριση απορριμμάτων κατά τους μήνες αιχμής.
Η αύξηση της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία των τουριστών και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής και δυσκολίες στην εύρεση στέγης λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).
Παρά τη ζήτηση, οι τουριστικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν και να διατηρήσουν προσωπικό. Οι συνθήκες εργασίας και το υψηλό κόστος στέγασης για τους εποχικούς υπαλλήλους καθιστούν τον κλάδο λιγότερο ελκυστικό.
Ο πληθωρισμός και το ενεργειακό κόστος έχουν ανεβάσει τις τιμές των πακέτων, κάνοντας την Κρήτη λιγότερο ανταγωνιστική έναντι γειτονικών χωρών (π.χ. Τουρκία, Αλβανία).
Οι ταξιδιώτες του 2026 αναζητούν πιο προσωποποιημένες και βιώσιμες εμπειρίες, απομακρυνόμενοι από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+, η Κρήτη εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες, κυρίως για καλοκαιρινές διακοπές (89%), ενώ μόλις 1,9% δήλωσαν ότι ταξίδεψαν, με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ειδικών ή θεματικών μορφών τουρισμού.
Ο ήλιος, η θάλασσα και το κλίμα αποτελούν τους κορυφαίους λόγους επιλογής· ωστόσο, οι ταξιδιώτες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα του νησιού.
Οι οικογένεια και φίλοι (47,7%) εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιρροής στην επιλογή προορισμού, ενώ τα social media και το διαδίκτυο (20,6%) κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος.
Η ικανοποίηση των επισκεπτών αγγίζει το 91%, ενώ το 97% αξιολογεί το νησί θετικά, έως πολύ θετικά.
Τα στοιχεία που καθιστούν το νησί μοναδικό είναι ως επί το πλείστον ο ήλιος και η θάλασσα, η φιλοξενία των ανθρώπων, η γαστρονομία, η ιστορία και ο πολιτισμός.
Το «αγκάθι» για την Κρήτη δεν είναι η έλλειψη τουριστών, αλλά η ποιότητα της διαχείρισής τους και η επιβίωση του κρητικού τουριστικού προϊόντος θα εξαρτηθεί από τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.
«Τα επόμενα χρόνια, με τη λειτουργία του αεροδρομίου Καστελλίου και τη συνεχή αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων, υπάρχει ο φόβος ότι θα αλλοιωθεί η κρητική φιλοξενία», τονίζει ο κ. Πελεκανάκης, επισημαίνοντας ότι ασφαλώς θα αυξηθεί ραγδαία και ο αριθμός των εργαζομένων από τρίτες χώρες, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες και αλλού, που θα καλύπτουν θέσεις ντόπιων, οι οποίοι δούλευαν στο παρελθόν στα κρητικά ξενοδοχεία.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ