Μήνυμα Δημάρχου Χανίων για την αποστρατεία του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Γεώργιου Μαρκουλάκη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την αποστρατεία του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Γεώργιου Μαρκουλάκη, έπειτα από 35 χρόνια προσφοράς στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση αποχαιρετούμε από την ενεργό υπηρεσία τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μαρκουλάκη, έναν αξιωματικό που υπηρέτησε με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση το Πυροσβεστικό Σώμα. Η μακρόχρονη διαδρομή του, που σημαδεύτηκε από κρίσιμες επιχειρησιακές παρεμβάσεις και ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποτελεί παράδειγμα προσφοράς και ήθους.

Ως Δήμος Χανίων, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη διαχρονική συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στην ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία με τον ίδιο ζήλο και την ίδια υπευθυνότητα