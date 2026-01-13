ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Μήνυμα Δημάρχου Χανίων για την αποστρατεία του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Γεώργιου Μαρκουλάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την αποστρατεία του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Γεώργιου Μαρκουλάκη, έπειτα από 35 χρόνια προσφοράς στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση αποχαιρετούμε από την ενεργό υπηρεσία τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μαρκουλάκη, έναν αξιωματικό που υπηρέτησε με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση το Πυροσβεστικό Σώμα. Η μακρόχρονη διαδρομή του, που σημαδεύτηκε από κρίσιμες επιχειρησιακές παρεμβάσεις και ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποτελεί παράδειγμα προσφοράς και ήθους.

Ως Δήμος Χανίων, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη διαχρονική συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στην ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία με τον ίδιο ζήλο και την ίδια υπευθυνότητα

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στ. Αρναουτάκης: «Παγκόσμια ψήφος εμπιστοσύνης για την...

0
Την ικανοποίησή του για τη νέα σημαντική διάκριση της...

Ηράκλειο:Συμμετοχή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

0
στις 14 & 15 Ιανουαρίου Στις εργασίες του Διοικητικού...

Στ. Αρναουτάκης: «Παγκόσμια ψήφος εμπιστοσύνης για την...

0
Την ικανοποίησή του για τη νέα σημαντική διάκριση της...

Ηράκλειο:Συμμετοχή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου...

0
στις 14 & 15 Ιανουαρίου Στις εργασίες του Διοικητικού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέα Έρευνα του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης :ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ Η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο αίμα Ασπίδα ενάντια σε θανατηφόρες μυκητιάσεις
Επόμενο άρθρο
Η πιλοτική εφαρμογή του Health-IQ ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST