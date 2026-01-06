ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εορτή των Θεοφανείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η σημερινή ημέρα των Θεοφανείων δεν είναι απλώς μια ακόμη εορτή στο ημερολόγιο της πίστης μας. Είναι μια βαθιά υπενθύμιση. Ένα κάλεσμα. Ένα μήνυμα που διατρέχει τον χρόνο και φτάνει μέχρι το σήμερα, με ιδιαίτερη ένταση και νόημα.

Τα Θεοφάνεια φέρνουν το μήνυμα της νίκης του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Όχι ως μια αφηρημένη έννοια, αλλά ως μια ουσιαστική στάση ζωής.

Το φως που φανερώνεται σήμερα είναι φως αλήθειας. Και η αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσο κι αν συχνά ενοχλεί, είναι πάντα απελευθερωτική. Είναι το φως που μας βοηθά να βλέπουμε καθαρά, να ξεχωρίζουμε το δίκαιο από το άδικο, το ουσιαστικό από το πρόσκαιρο, το ανθρώπινο από το απάνθρωπο.

Σε εποχές που η σύγχυση, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα βαραίνουν την καθημερινότητα πολλών, το φως αυτό είναι πιο αναγκαίο από ποτέ.

Τα Θεοφάνεια μας μιλούν για τη δικαιοσύνη. Όχι ως σύνθημα, αλλά ως καθημερινή πράξη. Μας θυμίζουν ότι κοινωνική δικαιοσύνη δεν σημαίνει απλώς ίσες ευκαιρίες στα χαρτιά, αλλά ίσες δυνατότητες στην πράξη.

Σημαίνει να μην αφήνεται κανείς πίσω. Να μη θεωρείται φυσιολογικό κάποιοι να ζουν στο περιθώριο, στη φτώχεια, στην ανασφάλεια, στην αόρατη σιωπή. Σημαίνει κοινωνική ευημερία που μοιράζεται δίκαια και δεν συγκεντρώνεται σε λίγους.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας μας, ακριβώς γιατί συνδέει το πνευματικό με το βαθιά ανθρώπινο. Είναι η ανάγκη για κάθαρση. Κάθαρση πνεύματος, σκέψης και πράξεων.

Γιατί αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε και αυτό που πράττουμε, τελικά, διαμορφώνει το ποιοι είμαστε. Και όχι μόνο ως άτομα, αλλά ως κοινωνία, ως χώρα, ως συλλογικό υποκείμενο μέσα στον ρου της ιστορίας.

Η καθαρότητα σκέψης μάς βοηθά να μη συμβιβαζόμαστε με το άδικο. Η καθαρότητα πράξεων μάς καλεί να αναλαμβάνουμε ευθύνη. Να ζητάμε διαφάνεια και λογοδοσία από εκείνους που ασκούν εξουσία, αλλά και από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Να διεκδικούμε ισότητα και ισονομία, όχι επιλεκτικά, αλλά για όλους. Να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, όχι μόνο ως απουσία πολέμου, αλλά ως καθημερινή συνύπαρξη με σεβασμό, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη από αυτό το φως. Φως που δεν τυφλώνει, αλλά φωτίζει. Που δεν διχάζει, αλλά ενώνει. Που δεν σιωπά μπροστά στην αδικία, αλλά τη φανερώνει και τη θεραπεύει. Έχουμε ανάγκη από μια κοινωνία που θα στέκεται όρθια, με αξίες, με αρχές, με πίστη στον άνθρωπο.

Εύχομαι, από καρδιάς, η σημερινή ημέρα να γίνει αφορμή για εσωτερικό αναστοχασμό και συλλογική αφύπνιση. Να μας βρει πιο καθαρούς στη σκέψη, πιο γενναίους στις πράξεις, πιο ανθρώπινους στις επιλογές μας. Να φέρει κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, απανταχού της γης.

Εύχομαι το φως των Θεοφανείων να μας δείχνει τον δρόμο. Όχι τον εύκολο, αλλά τον σωστό. Αυτόν που αξίζει να περπατήσουμε μαζί.

