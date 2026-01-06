Μεγάλη συμμετοχή στην κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ.

Σε θερμό και αισιόδοξο κλίμα αλλά και μεγάλης συμμετοχής στελεχών και μελών, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην πρώτη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, στα γραφεία της οργάνωσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμούς και σύντομες τοποθετήσεις.

Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, Κώστας Γιαννουλάκης, ο οποίος ευχήθηκε «μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά», τονίζοντας τη σημασία της ενότητας, της συνέχειας και της οργανωτικής ετοιμότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία και στη συμβολή των τοπικών οργανώσεων στην επαφή με την κοινωνία.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι βουλευτές του νομού. Μετά τις ευχές τους για τη νέα χρονιά έκαναν αναφορές στο έργο και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακόμη αναφέρθηκαν στην πολιτική κατάσταση της χώρας, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις της οικονομίας, το αγροτικό θέμα, στα ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών και στις προοπτικές ανάπτυξης για την Κρήτη.

Ακόμη, επεσήμαναν την ανάγκη για σταθερότητα και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ενώ στάθηκαν σε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις υποδομές και τις κοινωνικές πολιτικές. Σημείωσαν επίσης τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, βουλευτών και κομματικών οργανώσεων, ώστε —όπως ανέφεραν— να υπάρχει αποτελεσματική ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας.

Τέλος, οι βουλευτές, ο πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ αντάλλαξαν ευχές, και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες δράσεις της οργάνωσης μέσα στη νέα χρονιά. Τυχερή της βραδιάς η πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Μανία Οικονομάκη στην οποία έτυχε το φλουρί της βασιλόπιτας και παρέλαβε το δώρο της από τον πρόεδρο.