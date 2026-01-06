ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Προεόρτια των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

5 Ιανουαρίου 2026

Το πρωί της παραμονής της Εορτής των Θεοφανείων, Δευτέρας, 5ης Ιανουαρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και του Μεγάλου Εσπερινού μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου και τέλεσε το Μεγάλο Αγιασμό, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Φωτεινής Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης.

Ακολούθως, για πρώτη φορά, ο Σεβασμιώτατος μετά των Εφημερίων και του εκκλησιάσματος μετέβησαν, με λιτανευτική πομπή, στην τοποθεσία «δεσποτική κολύμπα», όπου ο Σεβασμιώτατος έριψε τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο ανέσυραν χειμερινοί κολυμβητές, και ευλόγησε τη νηστήσιμη Αγιοβασιλόπιτά τους.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους πλούσιο το φωτισμό του Θεού στη ζωή, τις αποφάσεις και την καθημερινότητά τους, με την προτροπή πάντοτε φωτεινοί άνθρωποι να φωτίζουν τον τόπο μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Chevron, ο μοναδικός Αμερικανός παίκτης στα κοιτάσματα της...

Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εορτή των Θεοφανείων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η σημερινή ημέρα των Θεοφανείων δεν είναι απλώς μια...

Μεγάλη συμμετοχή στην κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε θερμό και αισιόδοξο κλίμα αλλά και μεγάλης συμμετοχής...

Ηράκλειο: Ανήμερα των Θεοφανείων το “τελευταίο αντίο” στον 35χρονο Νίκο που “έσβησε” άδικα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το στερνό αντίο θα πουν οικογένεια, συγγενείς και φίλοι...

