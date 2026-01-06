Προεόρτια των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

5 Ιανουαρίου 2026

Το πρωί της παραμονής της Εορτής των Θεοφανείων, Δευτέρας, 5ης Ιανουαρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά την ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και του Μεγάλου Εσπερινού μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου και τέλεσε το Μεγάλο Αγιασμό, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Φωτεινής Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης.

Ακολούθως, για πρώτη φορά, ο Σεβασμιώτατος μετά των Εφημερίων και του εκκλησιάσματος μετέβησαν, με λιτανευτική πομπή, στην τοποθεσία «δεσποτική κολύμπα», όπου ο Σεβασμιώτατος έριψε τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο ανέσυραν χειμερινοί κολυμβητές, και ευλόγησε τη νηστήσιμη Αγιοβασιλόπιτά τους.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους πλούσιο το φωτισμό του Θεού στη ζωή, τις αποφάσεις και την καθημερινότητά τους, με την προτροπή πάντοτε φωτεινοί άνθρωποι να φωτίζουν τον τόπο μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου