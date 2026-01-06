Ηράκλειο: Ανήμερα των Θεοφανείων το “τελευταίο αντίο” στον 35χρονο Νίκο που “έσβησε” άδικα

Το στερνό αντίο θα πουν οικογένεια, συγγενείς και φίλοι στον 35χρονο Νίκο Κοκκινάκη που βρήκε τραγικό θάνατο- πιθανότατα από αναθυμιάσεις – στο σπίτι του στην Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου.

Η κηδεία του θα γίνει στην Κάτω Βάθεια, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 15.30 μ.μ στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενώ η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 14.00μ.μ

Το χρονικό της τραγωδίας:

Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος 35χρονος, άφησε την τελευταία του πνοή από φωτιά που σημειώθηκε στο σπίτι του, έπειτα από διαρροή υγραερίου από την κουζίνα.

Το τραγικό συμβάν έγινε γνωστό το πρωί, καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη σε λέβητα, ωστόσο —σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Πυροσβεστικής— δεν υπήρξε έκρηξη.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, ενώ στον χώρο της κουζίνας φαίνεται ότι είχε προηγηθεί φωτιά, η οποία είχε ήδη σβήσει πριν την άφιξή τους.

Είναι πολύ πιθανό ο θάνατός του να οφείλεται σε αναθυμιάσεις, κάτι που θα αποσαφηνιστεί μέσα από την ιατροδικαστική εξέταση.

Τον 35χρονο εντόπισε η αδελφή του, η οποία τον αναζητούσε ανήσυχη ενώ από την πρώτη στιγμή στο σπίτι έσπευσαν συγγενείς, που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που χτύπησε την οικογένεια.