Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη – Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ για την Ανάσταση και το Πάσχα

Η Ανάσταση είναι η πιο βαθιά υπενθύμιση ότι το φως πάντα βρίσκει τον δρόμο του, ακόμη και μέσα από το πιο πυκνό σκοτάδι.

Είναι η στιγμή της μετάβασης. Από τον θάνατο στη ζωή. Από τον μαρασμό στην άνθιση. Από τη διάλυση στη συγκρότηση. Είναι η ίδια η έννοια της αλλαγής — εκείνης της αλλαγής που δεν έρχεται εύκολα, αλλά γεννιέται μέσα από δοκιμασίες, ρήξεις και υπερβάσεις.

Και αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ότι οι καιροί που ζούμε κουβαλούν έντονα το αποτύπωμα μιας βαθιάς θεσμικής φθοράς. Διαδοχικά σκάνδαλα που αποκαλύπτουν σκοτεινές πτυχές ενός παρακράτους. Ένα αίσθημα αδικίας που βαραίνει την κοινωνία. Εικόνες που γεννούν αποστροφή και, το πιο ανησυχητικό, αφαιρούν από τον πολίτη κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: την πίστη και την ελπίδα.

Κι όμως, η Ανάσταση μάς διδάσκει κάτι βαθύτερο. Ότι η αλλαγή δεν ξεκινά από τα μεγάλα και τα φανερά, αλλά από τα πιο ενδόμυχα. Από εκεί που δοκιμάζεται η αντοχή μας, από εκεί που γεννιέται η απόφαση να μη συμβιβαστούμε με το σκοτάδι.

Ο Θεάνθρωπος δεν νίκησε τον θάνατο αποφεύγοντάς τον. Τον νίκησε περνώντας μέσα από αυτόν. Μέσα από το απόλυτο σκοτάδι επήλθε η μεταμόρφωση. Εκεί γεννήθηκε το φως.

Αυτό είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Ότι καμία διάλυση δεν είναι οριστική. Ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, υπάρχει η δυνατότητα της αναγέννησης. Ότι το φως δεν είναι απλώς μια ευχή — είναι επιλογή, στάση και ευθύνη.

Με αυτή τη σκέψη, ας κρατήσουμε ζωντανή την πίστη και την ελπίδα. Ας επιλέξουμε το φως, όχι ως σύνθημα, αλλά ως πράξη — καθημερινή, συλλογική και βαθιά ανθρώπινη.

Χρόνια πολλά! Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!