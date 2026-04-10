Χανιά: Προφυλακιστέος ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 37χρονος καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του στα Χανιά.

Σύμφωνα με τα “Χανιώτικα Νέα”, η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο μουσικός είναι αυτή της κατάχρησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 37χρονος παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής σε 14χρονη μαθήτριά του και φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν μέσα στις επόμενες ώρες άρση απορρήτου, ώστε να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του και να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά περιστατικά που σχετίζονται με τον ίδιο.