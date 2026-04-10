ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Στο Παζάρι του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων η Ελένη Βατσινά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο καθιερωμένο παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου, στο αίθριο της Λότζια, στην “καρδιά” του Ηρακλείου, παρευρέθηκε το πρωί της Μ.Πέμπτης η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, εκφράζοντας τη στήριξή της στο σημαντικό έργο του Συνδέσμου, αλλά και σε έναν πολυετή θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της η κ.Βατσινά ανέφερε:

«Ένας θεσμός που κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες μας υπενθυμίζει τη δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης… Το παζάρι του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων άνοιξε και φέτος την αγκαλιά του για τη στήριξη ενός πραγματικά “ιερού” σκοπού.

Θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο κ. Μαίρη Παχιαδάκη και σε όλα τα μέλη για την άψογη προετοιμασία, τη συνέπεια και πάνω απ’ όλα την αφοσίωσή τους σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Η συμβολή τους αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενεργού κοινωνικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στη χορωδία “Αγγέλων Ωδή”, που με τις μελωδίες της “έντυσε” το πρωινό στο αίθριο της Λότζια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με πίστη και αγάπη, να στηρίζουμε δράσεις που κάνουν τη διαφορά.»

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού...

0
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την...

Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για το Πάσχα

0
Το Πάσχα φέρνει στις καρδιές μας το μήνυμα της...

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού...

0
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την...

Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για το Πάσχα

0
Το Πάσχα φέρνει στις καρδιές μας το μήνυμα της...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το Πάσχα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

More like this
Related

«Η Ζωή εν Τάφω» – Η συγκλονιστική συνύπαρξη του Νίκου Ξυλούρη με τον Μανώλη Μητσιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ημέρα πένθους και νηστείας για όλη την Χριστιανοσύνη η...

Πάνω από 400€ το πασχαλινό τραπέζι – Το ωράριο των καταστημάτων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά με το βλέμμα στις...

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το Πάσχα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την...

Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για το Πάσχα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πάσχα φέρνει στις καρδιές μας το μήνυμα της...

