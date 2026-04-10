Hράκλειο:Στο Παζάρι του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων η Ελένη Βατσινά

Στο καθιερωμένο παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου, στο αίθριο της Λότζια, στην “καρδιά” του Ηρακλείου, παρευρέθηκε το πρωί της Μ.Πέμπτης η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, εκφράζοντας τη στήριξή της στο σημαντικό έργο του Συνδέσμου, αλλά και σε έναν πολυετή θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της η κ.Βατσινά ανέφερε:

«Ένας θεσμός που κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες μας υπενθυμίζει τη δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης… Το παζάρι του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων άνοιξε και φέτος την αγκαλιά του για τη στήριξη ενός πραγματικά “ιερού” σκοπού.

Θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο κ. Μαίρη Παχιαδάκη και σε όλα τα μέλη για την άψογη προετοιμασία, τη συνέπεια και πάνω απ’ όλα την αφοσίωσή τους σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Η συμβολή τους αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενεργού κοινωνικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στη χορωδία “Αγγέλων Ωδή”, που με τις μελωδίες της “έντυσε” το πρωινό στο αίθριο της Λότζια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με πίστη και αγάπη, να στηρίζουμε δράσεις που κάνουν τη διαφορά.»