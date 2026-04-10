Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το Πάσχα

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας και το Πάσχα:

«Καθώς πλησιάζουμε στην κορύφωση της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, νομίζω ότι αξίζει να επιστρέψουμε στον πυρήνα της διδασκαλίας του Κυρίου, να εντοπίσουμε την επικαιρότητά της στις μέρες μας.

Δυο από τα χαρακτηριστικά των ημερών μας είναι η πολιτική ανηθικότητα που εκδηλώνεται χωρίς αιδώ για να γίνει κανόνας, ιδιαίτερα στο διεθνές περιβάλλον, και η τεκτονική αλλαγή της εμφάνισης των μηχανών νοημοσύνης. Το πρώτο απειλεί να μας αλλοτριώσει από τις θεμελιώδεις παραδοχές και κατακτήσεις της κοινωνικής μας ζωής, στην κοινωνία των ανθρώπων και των εθνών. Το δεύτερο διασαλεύει τις παραδοχές για την υπόστασή μας και διακυβεύει τη θέση μας μέσα στον κόσμο που διαμορφώσαμε.

Ο Ιησούς δίδαξε την αγάπη ως στάση ζωής μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Και την έκανε πράξη, ως το ακρότατο όριο, το όριο του θανάτου. Η απροϋπόθετη και χωρίς όρια αγάπη μπορεί να σώσει τον άνθρωπο ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι το κλειδί της σωτηρίας του κοινωνικού ανθρώπινου όντος.

Ο ηθικός πυρήνας της ανθρωπινότητας στην κοινωνική του διάσταση είναι αυτός που πρέπει να διασωθεί απέναντι στην πολιτική βαρβαρότητα, και μπορεί να σωθεί απέναντι στην επέκταση των μηχανών που χαρακτηρίζονται από ηθική τυφλότητα.

Το μάθημα του Χριστιανισμού σήμερα είναι ότι η αγάπη στην κοινωνική της διάσταση, δηλαδή στην μόνη ουσιώδη διάστασή της, ως αναπαλλοτρίωτο θεμέλιο της ανθρώπινης υπόστασης και πυξίδα της ανθρώπινης πράξης είναι αυτό που πρέπει και που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο.

Και είναι ακριβώς ο εσωτερικός (αλλά κοινωνικός και πολιτικός) τόπος όπου η ανθρωπινότητα συναντά τη θεότητα. Είναι το συγκλονιστικό μάθημα του Θεανθρώπου στον άνθρωπο, επίκαιρο όσο ποτέ, δύο χιλιάδες χρόνια σχεδόν μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.».