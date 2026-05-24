Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Στ. Αρναουτάκης: Ανάγκη η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 112 χρόνια μετά, παραμένει στη μνήμη μας ως μία από τις πιο τραυματικές σελίδες της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Ο διωγμός, τα βασανιστήρια, ο θάνατος συνθέτουν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπενθυμίζουν την ανάγκη αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμάμε τη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού που δοκιμάστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο και κατάφερε να επιβιώσει, να δημιουργήσει με αξιοπρέπεια και να συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της χώρας μας.