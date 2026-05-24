Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Ηράκλειο, Τιμούμε σήμερα τη μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων αθώων θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού.

Μιας από τις πιο σκοτεινές και τραγικές σελίδες της ιστορίας του Ελληνισμού, που δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί.

Η 19η Μαΐου είναι ημέρα ευθύνης, ιστορικής συνείδησης και διαρκούς αγώνα για τη διατήρηση της αλήθειας. Είναι χρέος απέναντι στους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν, αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές που οφείλουν να γνωρίζουν την ιστορία χωρίς σιωπές και χωρίς παραχαράξεις.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τον ανείπωτο πόνο και τις διώξεις, στάθηκε όρθιος. Με δύναμη ψυχής, αξιοπρέπεια και πίστη, κατάφερε να δημιουργήσει, να προοδεύσει και να προσφέρει ουσιαστικά στην πατρίδα μας, κρατώντας ζωντανές τις ρίζες, τις αξίες και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Η μνήμη δεν είναι εκδίκηση. Είναι δικαίωση.

Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, τιμούν και διεκδικούν την ιστορική αλήθεια, ο Ποντιακός Ελληνισμός θα παραμένει ζωντανός στη συλλογική μας συνείδηση.

Με σεβασμό και συγκίνηση, σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Δεν ξεχνάμε. Τιμούμε. Διεκδικούμε τη δικαίωση της ιστορικής μνήμης.