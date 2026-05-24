Δήμος Ηρακλείου:Με ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα και αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα, η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας, ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διεκδίκηση ποσού σχεδόν 2 εκ. ευρώ για τα ευάλωτα παιδιά, το νέο Δικαστικό Μέγαρο και ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών, ήταν μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που φεύγει.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Σε εξέλιξη έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα στοχευμένων ασφαλτοστρώσεων σε σημεία που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Μετά την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων, ολοκληρώθηκαν ανάλογες εργασίες στις οδούς Γιαμαλάκη και 1878, στην Ταξιάρχου Μαρκοπούλου και στην Τομπάζη. Τη Δευτέρα 25/5, όπως έχει ανακοινωθεί, ξεκινούν αντίστοιχες εργασίες στην Πεδιάδος και ακολουθούν και άλλοι δρόμοι όπως θα δείτε παρακάτω.

Παράλληλα, στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται το έργο ανακατασκευής του πεζοδρομημένου τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Δελημάρκου και σε τμήματα των οδών Ντεντιδάκηδων, Δοϊράνης, Μηριόνου, Γοργολαΐνη και Γαλάτειας Καζαντζάκη.

Στο Πράσινο, εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε πολλά σημεία (στα σχόλια θα βρείτε τις τοποθεσίες) και συνεχίζονται ώστε να καλύψουν όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών (τα πρανή ακολουθούν αμέσως μετά) με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό. Αξίζει να τα επισκεφτείτε.

Οι απαιτήσεις των πολιτών και οι ανάγκες της πόλης είναι πολλές και τα προβλήματα δεν λύνονται με «μαγικό ραβδί». Όμως, η προσπάθειά μας αποδίδει και το αποτέλεσμα γίνεται αισθητό, και θα γίνει περισσότερο στο επόμενο διάστημα.

🔘 Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αυτές τις μέρες μελετάμε τον νέο κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4/6.

Η πρώτη, γενική παρατήρηση, είναι ότι πρόκειται για έναν πιο λειτουργικό και πιο χρηστικό Κώδικα σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς που αποτελείται από ατάκτως ερριμμένες διατάξεις σε πολλούς Νόμους. Υπάρχουν όμως και ζητήματα τα οποία δεν αγγίζονται και μετατίθενται σε επόμενες ρυθμίσεις.

Οι Δήμοι έχουν μια τελευταία δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις για να ενσωματωθούν στο κείμενο που θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Συμμετέχουμε στη διαβούλευση και όπως έχω ήδη ανακοινώσει, συστήσαμε Επιτροπή με την συμμετοχή των Δημοτικών Παρατάξεων, ώστε να εκφραστούν όλες οι απόψεις.

🔘 Σχεδόν 2 εκ. ευρώ για ευάλωτα παιδιά διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής μας για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, συνοχής και προστασίας των πιο ευάλωτων, διεκδικούμε χρηματοδότηση που αγγίζει τα 2.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών και γονέων Ρομά.

Η επιμέλεια των προτάσεων γίνεται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας και την Αντιδήμαρχο Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη και η εισήγησή μας έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Δημοτική Επιτροπή (19/5).

Σκοπός μας είναι η προστασία περίπου 300 παιδιών 0-18 ετών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχοντάς τους ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη. Επίσης, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής των παιδιών Ρομά και η ενδυνάμωση των νεαρών μητέρων, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τις κοινωνικές μας Υπηρεσίες.

🔘 Νέο Δικαστικό Μέγαρο: Αρωγός της κοινής προσπάθειας ο Δήμος Ηρακλείου

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη (τον οποίο συνάντησα και κατ’ ιδίαν), του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη,

Βουλευτών, εκπροσώπων φορέων της Δικαιοσύνης και Υπηρεσιακών στελεχών, ξεκαθάρισα για μια ακόμη φορά: Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται και θα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται εμπράκτως για την δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου και τη βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο. Τον πρώτο λόγο τον έχουν οι συντελεστές της Δικαιοσύνης, Δικαστικοί και Δικηγόροι, όμως ο Δήμος Ηρακλείου ήταν και παραμένει αρωγός.

Όπως αναφέρθηκε, το διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να αποκτήσουμε νέο Δικαστικό Μέγαρο μπορεί να είναι περί τα οκτώ χρόνια. Όλοι θα προσπαθήσουμε να μην είναι περισσότερο, αλλά γι’ αυτό το χρονικό διάστημα, όσο κι αν ο Δήμος μας συνεισφέρει στην καλύτερη απονομή της Δικαιοσύνης με τη δωρεάν παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Εφετείου (πλ. Δασκαλογιάννη) και της αίθουσας για δίκες του Πρωτοδικείου (οδός Ανδρόγεω), θα πρέπει να βρεθεί λύση που να βελτιώνει την δικαστική καθημερινότητα.

Η πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για χρήση του κτιρίου του πρώην ΟΤΕ (πάρκο Θεοτοκόπουλου) και η δέσμευση να προχωρήσουν ταχύτατα εργασίες ανακαίνισης στο υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, είναι μια ενδιάμεση λύση,

όπως έγινε δεκτό από όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Χωρίς υποχώρηση, το επαναλαμβάνω, από την προσπάθεια να δημιουργηθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και με την διαδικασία που έχει δρομολογηθεί και δεν αναστέλλεται.

🔘 Χώρος προσωρινής φιλοξενία προσφύγων/μεταναστών

Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στις Μαλάδες.

Θυμίζω ότι και στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήσαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη και στελέχη του Υπουργείου (20/5), επαναλάβαμε ότι η περιοχή των Μαλάδων δεν πληροί τα κριτήρια που πρέπει να έχει ένας τέτοιος χώρος

Για το ίδιο θέμα, συναντήθηκα με τον Σταύρο Γαβαλά, Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στην οποία ανήκει το ακίνητο στις Μαλάδες. Του έδωσα το σχετικό Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και επεσήμανα ότι, με δεδομένη τη λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της Ένωσης, θα πρέπει η Διοίκησή της να λάβει υπόψη τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε οι τοπικές κοινωνίες να είναι ενήμερες και συμμέτοχες σε αυτό το πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα. Πράττουμε το καθήκον μας με ψυχραιμία και ενσυναίσθηση. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, δεν είναι ζήτημα διαχείρισης «αριθμών». Είναι θέμα μεταχείρισης ανθρώπων και σεβασμού των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις προετοιμασίες δημιουργίας της Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι, όπου πραγματοποιήσαμε αυτοψία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Ενότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Κάλια Νικολιδάκη, Εύη Παπαδάκη και Φωτεινή Τριγωνάκη και τον αρχιτέκτονα Γιώργο Πετράκη.

• Τις τρεις πρώτες μεγάλες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα Ενετικά τείχη, που διοργανώθηκαν και με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο μας.

• Τις εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Μηνά Γεωργιάδη και Αλεξάνδρειας.

• Την προκήρυξη πρόσληψης 150 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών και 30 ατόμων για το Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2026», με σύμβαση εργασίας δυο μηνών.

• Τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια με τον Πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανο Κασσελάκη.

• Την πρώτη συναυλία της Ορχήστρας ΑμεΑ του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου «Σύνθεση Ζωής» που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του καθηγητή του Ωδείου και Ειδικού Παιδαγωγού Νίκου Μοσχονά.

• Τη συνεργασία μας με το ΙΤΕ για το καινοτόμο παγκόσμιο Ερευνητικό Έργο urbisphere, την οποία συζητήσαμε με τον Δρ. Νεκτάριο Χρυσουλάκη και το υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου Μανόλη Φωτάκη.

• Το Indoor Summer Sports Camp που διοργανώνει στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού η Αντιδημαρχία Αθλητισμού.

• Την προσφορά φαρμάκων στο Κοινωνικό μας Φαρμακείο από τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

• Τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού που υλοποιήθηκαν με την φροντίδα της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη: 1) Το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών «Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες – Bees» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθανάτων, υπό την επιστημονική εποπτεία του Φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν, 2) Την έκθεση Θεραπευτικής Φωτογραφίας του προγράμματος «Δια Δήμου Μάθηση», 3) Την αναβίωση του εθίμου της Μαλλιαρής Πέτρας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων.

• Την ομιλία του Γλωσσολόγου Δρ. Γκάρεθ Όουενς με τίτλο: O σκύλος στην μινωική Κρήτη από την μυθολογία στην ιστορία: «Και του σύντεκνου ο σκύλος είναι σύντεκνος και εκείνος», που διοργανώθηκε με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη, στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Κοινωνία και Ζώα». Στην εκδήλωση συμμετείχε ο εκπαιδευτικός και ποιητής Δημήτρης Περοδασκαλάκης και ο κτηνίατρος Μανόλης Σουρανάκης.

• Τη δράση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, με προσομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35, την οποία επισκεφτήκαμε με τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Γιάννη Τσαπάκη, την Αλεξία Δραμιτινού και τον Γιάννη Ράλλη.

✅ Ακόμη, την ερχόμενη εβδομάδα, συνεχίζεται το πρόγραμμα των στοχευμένων ασφαλτοστρώσεων στην οδό Κορωναίου (από το πάρκο Θεοτοκόπουλου μέχρι την 25ης Αυγούστου) και στην παραλιακή Λ. Νεάρχου (στους κόμβους Καζαντζίδη, Πόρου και Εθν. Αντιστάσεως).

Επίσης, η προγραμματισμένη για τις 26/5 εκδίκαση της προσφυγής εταιρείας – παρόχου τηλεπικοινωνιών εναντίον του Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη που δημιουργήσαμε για την προστασία των δρόμων από τις τομές και ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό μας Συμβούλιο, επαναπροσδιορίστηκε για τις 2/6. Στο θέμα θα επανέλθω στην επόμενη ανασκόπηση.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.