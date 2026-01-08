Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Τα στοιχεία της Eurostat, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και η πραγματικότητα

Μέγα ζητούμενο για τους πολίτες αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματός τους και μένει να φανεί το τι θα εισφέρουν τα μέτρα που εφαρμόζονται φέτος. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κατηύθυνε το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού χώρου στην αλλαγή της φορολογικής κλίμακας προς αυτήν την κατεύθυνση, αν και πολλοί αναλυτές θεωρούν πως οι παρεμβάσεις θα περάσουν κάτω από τον πήχη των πραγματικών αναγκών.

Την ίδια ώρα, δεκαπέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να παλεύει με το παρελθόν, καθώς παρά τη σημαντική ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει καθηλωμένο κατά 15% χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Ένας χρόνο τουλάχιστον θα απαιτηθεί ώστε να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα της κοινωνικής συμφωνίας και των αλλαγών στις συλλογικές συμβάσεις στις τσέπες των εργαζομένων, ενώ η κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιτευχθεί το 2030. Το γεγονός αυτό απεικονίζεται και στο πενταετές σχέδιο δράσης που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.

Μισθοί: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σε σύγκριση με το 2009 – το τελευταίο έτος πριν την είσοδο της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης για την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων της – τα νοικοκυριά στις περισσότερες χώρες έχουν σήμερα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Η Ισπανία βρίσκεται περίπου στο +6,5%, η Κύπρος και η Πορτογαλία έχουν φτάσει το 14% και το 16% αντίστοιχα. Η Ιρλανδία καταγράφει βελτίωση που φτάνει το +21%. Ελλάδα (-15%) και Ιταλία (-0,7%), είναι οι μόνες χώρες της κρίσης που δεν έχουν ανακτήσει τα εισοδηματικά επίπεδα του 2009.

Το ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε όρους αγοραστικής δύναμης, που αποτελεί δείκτη οικονομικής δραστηριότητας, επίσης εμφανίζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλήν (69% του μέσο όρου της Ε.Ε.), ύστερα από τη Βουλγαρία (66%) και τη Λετονία (68%).

Αντιθέτως, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. διαμορφώνεται το ΑΕΠ κατά κεφαλήν στο Λουξεμβούργο (245%) και στην Ιρλανδία (221%), ενώ ακολουθεί με σαφή απόσταση η Ολλανδία (134%).

Η επιβεβαίωση

Παράλληλα και τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με το μέσο μισθό, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων.

Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη χαμηλότερη μέση ετήσια αμοιβή πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 18.000 ευρώ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία που έχει 15.400 ευρώ μέσο μισθό.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.800 ευρώ, ενώ χώρες με παρόμοιο πληθυσμιακό και παραγωγικό προφίλ, βρίσκονται σε πολύ υψηλότερες θέσεις. Η Ισπανία έχει μέση ετήσια αμοιβή πλήρους απασχόλησης 40.800 ευρώ και η Ιταλία 23.500 ευρώ.

Πάντως, μια περυσινή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής αναφερόταν στο ότι στην Ελλάδα θα χρειαστούμε από 5-7 χρόνια για να «πιάσουμε» τους μισθούς του 2007.