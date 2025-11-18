ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό έως το τέλος του έτους – Η ακρίβεια είναι παγκόσμια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού και της ακρίβειας αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ.

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο. «Η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του» είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό έως το τέλος του έτους

«Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εξήγησε ότι το να κατασκευάσει κανείς γρήγορα πολλά νέα σπίτια δεν είναι μία ρεαλιστική επιλογή και τόνισε ότι το βάρος θα πέσει στην ανακαίνιση κλειστών παλιών ακινήτων.

«Για εμένα η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα. Έχουμε ψηφίσει μία σειρά από κίνητρα και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών, κατά προτεραιότητα, διαμερισμάτων. Θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου», είπε ο Πρωθυπουργός.

 

ΠΗΓΗ: enikos.gr

ΠΚ team
ΠΚ team
