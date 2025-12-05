Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι της διοργάνωσης

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι όμιλοι μετά την κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 έγινε το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ και έγιναν γνωστοί οι όμιλοι της διοργάνωσης.
Η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά.
Αναλυτικά οι όμιλοι:
Όμιλος Α’
Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Δανία – Βόρεια Μακεδονία/ Τσεχία – Ιρλανδία
Όμιλος Β’
Καναδάς
Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία/ Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Κατάρ
Ελβετία
Όμιλος Γ’
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
Όμιλος Δ’
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία – Ρουμανία/ Σλοβακία – Κόσοβο
Όμιλος Ε’
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
Όμιλος Ζ’
Ολλανδία
Ιαπωνία
Ουκρανία – Σουηδία/ Αλβανία – Πολωνία
Τυνησία
Όμιλος Η’
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
Όμιλος Θ’
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
Όμιλος Ι’
Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ/ Βολιβία – Σουρινάμ
Νορβηγία
Όμιλος Κ’
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
Όμιλος Λ’
Πορτογαλία
Λαϊκή Δημοκρατία / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
Όμιλος Μ’
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς
ΠΗΓΗ: Cretalive