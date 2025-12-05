ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι της διοργάνωσης

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι όμιλοι μετά την κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 έγινε το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ και έγιναν γνωστοί οι όμιλοι της διοργάνωσης.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

Όμιλος Α’

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία – Βόρεια Μακεδονία/ Τσεχία – Ιρλανδία

Όμιλος Β’

Καναδάς

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία/ Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη

Κατάρ

Ελβετία

Όμιλος Γ’

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

Όμιλος Δ’

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία – Ρουμανία/ Σλοβακία – Κόσοβο

Όμιλος Ε’

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

Όμιλος Ζ’

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία – Σουηδία/ Αλβανία – Πολωνία

Τυνησία

Όμιλος Η’

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

Όμιλος Θ’

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

Όμιλος Ι’

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/ Βολιβία – Σουρινάμ

Νορβηγία

Όμιλος Κ’

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

Όμιλος Λ’

Πορτογαλία

Λαϊκή Δημοκρατία / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

Όμιλος Μ’

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

 

ΠΗΓΗ: Cretalive

