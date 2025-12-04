Ευρωπαϊκό κολύμβησης: «Έσπασε» τα χρονόμετρα η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800μ. ελεύθερο – Με φανταστικό Πανελλήνιο ρεκόρ πέρασε ως 3η στον τελικό

Την Παρασκευή θα διεκδικήσει το πρώτο της Ευρωπαϊκό μετάλλιο σε επίπεδο γυναικών.
«Διέλυσε» με 8.20.02 το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο η καταπληκτική Άρτεμις Βασιλάκη, έκανε την κούρσα της ζωής της στην 3η ημιτελική σειρά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ που διεξάγεται στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας και προκρίθηκε πανηγυρικά-ως 3η καλύτερη- στον τελικό.
Η Ηρακλειώτισσα κολυμβήτρια κολύμπησε στην τρίτη προκριματική σειρά, και από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν φανταστική. Ήταν εντυπωσιακή, δεν κολυμπούσε…πετούσε!
Τα περάσματα της έδειχναν πως θα βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ 8:27.23 από πέρυσι αλλά αυτή δεν τον κατέρριψε, το διέλυσε. Το συνέτριψε. Επτά δευτερόλεπτα πιο κάτω: «Δεν το πιστεύω», είπε στο τέλος στην ΕΡΤ. Αλλά αμέσως μετά: «Είναι το αποτέλεσμα του κόπου μου, των προπονήσεων που έχω κάνει».
Στη σειρά της τερμάτισε δεύτερη αλλά τί σημασία έχει…Τώρα, μπροστά της είναι ο τελικός, αύριο Παρασκευή 5/12 στις 20:26.
Πηγή: koe.org.gr / ΠΑΤΡΙΣ