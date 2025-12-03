ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Δεν κατάφερε να πλησιάσει τις επιδόσεις του ο Βασίλης Κακουλάκης

Δεν κατάφερε να πλησιάσει τις επιδόσεις του ο Βασίλης Κακουλάκης στα προκριματικά των 1.500μ ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας Ανδρών.

Δεν κατάφερε να πλησιάσει τις επιδόσεις του ο Βασίλης Κακουλάκης στα προκριματικά των 1.500μ ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας Ανδρών – Γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας. . Στην πρώτη του συμμετοχή σε επίπεδο Ανδρών, ο 18χρονος κολυμβητής της Βασιλικής Μπακούση αγωνίστηκε μετά τα 400μ. ελεύθερο και στο 1.500άρι. Ο νεαρός πρωταθλητής ταξίδεψε στην Πολωνία με νέο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ στα 14:47.89, αλλά η απειρία του στοίχισε. Αγωνίστηκε στην 3η από τις τέσσερις προκριματικές σειρές και με χρόνο 15:08.29 κατέλαβε την 25η θέση στην κατάταξη.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Η ανάρτηση που έκανε ο Ρέτσος για τη μεγάλη διάκριση του Μουζακίτη: «Είμαστε περήφανοι για εσένα» (pic)
