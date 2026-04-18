ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπακογιάννη: Ο Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο» λέει για την υπόθεση του πτυχίου του.
Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στην υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας ότι «είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο».

«Αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει και κόστος για μας και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από κει και πέρα θα δούμε την εξέλιξη».

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».

«Είναι τόσο μεγάλη η τοξικότητα αυτόν τον καιρό, που πραγματικά τώρα, μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, εγώ έχω τρομάξει. Έχω τρομάξει από την κακία που μπορεί να λέει, δηλαδή να φτάνεις στη Βουλή να ακούς ‘είσαστε παιδεραστές, είσαστε δολοφόνοι’ και έλεγα ότι τα εγγόνια μου ακούνε να λένε στη γιαγιά τους «είσαστε δολοφόνοι» και «είσαστε παιδεραστές». Τώρα σοβαρά; Είναι δυνατόν να φτάνει η πολιτική σε αυτό; Είμαι υπέρ της φανατικά της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλο αυτό κι άλλο το άλλο».

Ως προς τις υποκλοπές, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι το θέμα είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και κάθε απόφασή της θα πρέπει να γίνει σεβαστή. «Η υπόθεση των υποκλοπών είναι στη δικαιοσύνη, σε διάφορα επίπεδα της δικαιοσύνης. Θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Ο κος Ντίλιαν αυτή τη στιγμή είναι καταδικασμένος. Θα πάει ο άνθρωπος στο εφετείο, υποθέτω, να ξανά δικαστεί εκεί. Από την ώρα που η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, εμείς δεν έχουμε απολύτως τίποτα άλλο να πούμε. Θα κρίνει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ό,τι απόφαση πάρει η ελληνική δικαιοσύνη είναι για μένα σεβαστή», είπε.

Αναφερόμενη στις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι θα ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας, καθώς θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος να αποδειχθεί η αθωότητα είναι μέσω του φυσικού δικαστή. «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Άρα εμείς ψηφίσαμε αυτό το νόμο για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Εμείς θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως θεσμό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά».

«Ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνουμε κριτική, είναι για τις διαρροές και το δεύτερο είναι για το τμηματικό του πράγματος. Φέρ’ τα όλα, δηλαδή οποιοσδήποτε έχει κάτι εναντίον οποιουδήποτε να το φέρει. Το να φέρνεις μια δικογραφία, η οποία μοιάζει τελείως τραβηγμένη από τα μαλλιά, όχι για όλους – υπάρχουν ορισμένοι που οι δικογραφίες έχουν κάποια βάση ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, αλλά κάποιες άλλες είναι παντελώς τραβηγμένες στα μαλλιά. Εμείς θα πάμε, θα άρουμε την ασυλία των συναδέλφων».

«Το δίλημμα αυτό το έχω και ως βουλευτής και το έχουν και πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω γιατί θα ψηφίσω άρση, γιατί άπαξ και σου κόλλησε η ρετσινιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαρίσεις από τον φυσικό σου δικαστή».

«Διότι όταν εμένα με κατηγορείς, το να με καθαρίσει η Βουλή, δεν είναι λύση. Δεν έχω άλλο τρόπο να αποδείξω την αθωότητά μου από το να πάω στο δικαστή. Τώρα θα πάω στον εισαγγελέα και αυτός θα αρχειοθετήσει; ΟΚ, αρχειοθέτησε, αλλά τα αρχειοθέτησε ο εισαγγελέας, όχι ο συνάδελφος βουλευτής. Γι’ αυτό και θα ψηφίσω τις άρσεις. Όχι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει θέμα, αλλά διότι εάν βρέθηκε το όνομά σου κρεμασμένο στα μανταλάκια, δεν έχεις άλλο».

«Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Τελεία. Και ό, τι αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη για μένα είναι απολύτως αποδεκτό. Δεν πρόκειται δηλαδή να αμφισβητήσω τη δικαιοσύνη και δε θα την αμφισβητήσω ούτε όταν μ αρέσει, ούτε όταν δε μ αρέσει η απόφασή της, διότι είναι ένας θεσμός με τον οποίο δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι και εμείς οι πολιτικοί, που με μεγάλη ευκολία κάνουμε κριτική».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αρχικά αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που αναπτερώνει τις ελπίδες για αποκλιμάκωση των διεθνών εντάσεων και σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

