Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώνεται η κατασκευή 27 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και ξεκινάει το έργο κατασκευής 19 νέων «έξυπνων» διαβάσεων

Ολοκληρώθηκε και η κατασκευή νέων πεζοδρομίων μήκους 8 χιλιομέτρων έξω από σχολεία, ενισχύοντας τις συνθήκες οδικής ασφάλειας

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται τα έργα βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας και κινητικότητας στην πόλη, περιμετρικά από σχολικά συγκροτήματα και σε διασταυρώσεις της πόλης.

Ειδικότερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή πεζοδρομίων μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, τα οποία συνδέονται με 27 νέες υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κατασκευής, στις οδούς:

Φοίνικος – Πατριάρχου Φωτίου (1), Ατλαντίδος – Λάππα (1), Μηνά Γεωργιάδη – Ροδοκανάκη (1), Ανδρέα Νάθενα – Ορφέως (1), Καρδίτσης πριν τη συμβολή με την Πτολεμαίων (1), Εργοτέλους – Νίκης & Εργοτέλους – Β. Ηπείρου (2), Αυλώνος & Λασαίας (1), Ψυλάκη – Κονδυλάκη (1),

Μ. Αρχαγγέλου – Λεβίνου & Μ. Αρχαγγέλου – Δ. Φραγκιαδάκη (3), Πυράνθου – Αυλώνος – Χαλκηδόνος (1), Μαυσώλου – Κεράμου (1), Μαυσώλου – Ηρακλείτου (1), Εμμ. Παπά – Ηρακλή (1), Πιτσούλακη – ΑΧΕΠΑ (1), Πιτσουλάκη – Ιτάνου – Καραϊσκάκη (1),

Λ. Σκεπετζή – Φιλελλήνων (1), Παπα-Πέτρου Γαβαλά – Φουσταλιέρη – Παλλάδα (2), Παπα-Πέτρου Γαβαλά – Μόρνου – Λασκαράτου & Παπα-Πέτρου Γαβαλά – Λάδωνα – Πετράκη (2), Προκοπίδη – Πυθέως – Κεράμου (2), Κουνάβων – 1869 (1), Ζαχαριουδάκη & Ερωφίλης (1).

Σε κάθε διάβαση γίνεται ασφαλτόστρωση με υπερύψωση του οδοστρώματος για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, κατασκευάζονται φρεάτια απορροής των νερών της βροχής τα οποία συνδέονται με τα αντίστοιχα δίκτυα και τοποθετείται η κατάλληλη κυκλοφοριακή οριζόντια και κάθετη οδική σήμανση.

Ξεκινάει το έργο κατασκευής των «έξυπνων» διαβάσεων

Παράλληλα, ξεκινάει και το έργο κατασκευής των πρότυπων «έξυπνων» διαβάσεων πεζών, έξω από 19 σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, για το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και έχει φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε «έξυπνη» διάβαση θα περιλαμβάνει αισθητήρα κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED με φωτοβολταϊκά πάνελ, ειδική χρωματική διαγράμμιση και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων. Ο φωτισμός του οδοστρώματος και οι πινακίδες θα ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού, προειδοποιώντας τους οδηγούς για τη διέλευση πεζών.

Οι «έξυπνες» διαβάσεις πεζών θα κατασκευαστούν στα σχολικά συγκροτήματα:

• 6ο & 44ο Δημοτικά Σχολεία (Μεραμβέλλου)

• 43ο Δημοτικό Σχολείο (Μουστακλή)

• 2ο Δημοτικό Σχολείο (Σ.Τ. Γιαμαλάκη)

• 6ο Γυμνάσιο (Δουκός Μποφόρ-Μαλικούτη)

• 6ο Γυμνάσιο (Δουκός Μποφόρ-Χατζηδάκη)

• 19ο Δημοτικό Σχολείο (Λ. Κνωσού 236)

• 19ο Δημοτικό Σχολείο (Λ. Κνωσού 223)

• 34ο Δημοτικό Σχολείο (Άλμπερτ Σβάϊτσερ 61)

• 24ο και 31ο Δημοτικά Σχολεία (Γερωνυμάκη)

• Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου (Γιάννη Κορνάρου)

• 32ο και 42ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (1η Υακίνθου)

• 32ο και 42ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (2η Υακίνθου)

• 53ο & 54ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου (Α. Παπανδρέου-Σγουρομαλλίνης)

• 7ο Δημοτικό Σχολείο (Λ. Κνωσού 1)

• 13ο Γενικό Λύκειο (Μάχης Κρήτης)

• 13ο Δημοτικό Σχολείο (Κανάρη 130)

• 28ο – 57ο Δημοτικά Σχολεία (Παπαγιάννη Σκουλά)

• 23ο Δημοτικό Σχολείο/1η Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου (Μπαντουβά και Ξυλούρη)

• 5ο Δημοτικό Σχολείο (Επί Σκεπετζή και Πιτσουλάκη)