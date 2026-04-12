Ναυάγησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Στο επίκεντρο της αποτυχίας βρέθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, παρά τη διάρκεια-ρεκόρ των 21 ωρών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία επιστρέφει στην Ουάσιγκτον χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά» προς την Τεχεράνη, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης από ιρανικής πλευράς.

Σκληρή γραμμή Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Βανς κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ απαιτούν ρητή και μακροπρόθεσμη δέσμευση ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία την πλήρη εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν. Η απουσία τέτοιας δέσμευσης αποτέλεσε, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τον βασικό λόγο του αδιεξόδου.

Τεχεράνη: «Παράλογες απαιτήσεις» από τις ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τη λήξη των συνομιλιών, αποδίδοντας την αποτυχία σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, θεωρούνταν ιστορικές, καθώς πραγματοποιήθηκαν σε πρωτοφανές επίπεδο επαφών μετά την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν.

Στο τραπέζι βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, η άρση των κυρώσεων, η ασφάλεια στο Στενό του Χορμούζ και η προοπτική μόνιμης εκεχειρίας.

Το Στενό του Χορμούζ και η σκιά στην παγκόσμια οικονομία

Αν και δεν αποτέλεσε κεντρικό σημείο των δηλώσεων Βανς, το Στενό του Χορμούζ παραμένει κρίσιμος παράγοντας έντασης. Η θαλάσσια αυτή αρτηρία, ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας, παραμένει ουσιαστικά κλειστή, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή για επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν με σκληρή αντίδραση σε οποιαδήποτε απόπειρα διέλευσης.

Πόλεμος χωρίς τέλος και βαρύς απολογισμός

Η αποτυχία των συνομιλιών έρχεται σε μια περίοδο που ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Τραμπ, έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στον Λίβανος, όπου οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολά συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.000, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε χιλιάδες.

Αβέβαιο το επόμενο βήμα

Παρά το ναυάγιο, η αμερικανική πλευρά αφήνει ένα παράθυρο χρόνου για την Τεχεράνη να επανεξετάσει την πρόταση που κατατέθηκε. Ωστόσο, οι δημόσιες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές δείχνουν βαθιές αποκλίσεις που καθιστούν δύσκολη μια άμεση επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνει την αβεβαιότητα σε μια ήδη εύφλεκτη περιοχή, με το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτό.