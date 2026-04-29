Η νέα Διοίκηση της ΓΣΕΕ και τα λοιπά Όργανα Διοίκησης και Εκπροσώπησης όπως προήλθαν από το 39ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας

Η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί τους εκλεγέντες ανά παράταξη στη νέα Διοίκηση της Συνομοσπονδίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ ενώ παραθέτει και τα αποτελέσματα των υπολοίπων οργάνων διοίκησης (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή του άρθρου 30 του Καταστατικού), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία έχουν ως εξής:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
που προήλθε από το 39ο Πανελλαδικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης 16-19 Απριλίου 2026
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11 ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13 ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16 ΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
20 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ” ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)”
1 ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΜΠΕΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8 ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
11 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”
1 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3 ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
6 ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ”
1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΑΛΕΞΑΝΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
1 ΓΚΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΕΝ. ΕΡΓΑ”
1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Α.Κ.”
1 ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)”
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΤΑΚΤΙΚΩΝ Μ Ε Λ Ω Ν
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Γ. Σ. Ε. Ε.
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 39ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
6 ΓΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
7 ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8 ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11 ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) »
1 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 ΣΗΜΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2 ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3 ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
2 ΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ. ΕΡΓΑ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)”
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
Η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)”
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
* Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. Γ και το άρθρο 21 παρ. 1 εδ. Α του καταστατικού της ΓΣΕΕ το όργανο απαρτίζεται από 25 Γενικούς Συμβούλους. Στο παρόν συνέδριο έχουν εκλεγεί 24 Γενικοί Σύμβουλοι διότι ο συνδυασμός “ΕΝΟΤΗΤΑ-Δύναμη Ευθύνης & Προοπτικής”, παρότι κατέλαβε έδρα στο όργανο του Γενικού Συμβουλίου δεν είχει υποψηφίους.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Γ. Σ. Ε. Ε.
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 39ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
3 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
6 ΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)”
1 ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
3 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4 ΠΑΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”
1 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΛΑΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ”
1 ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ. ΕΡΓΑ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)”
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
Η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 39ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΤΣΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
2 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1 ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1 ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΤ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ. ΕΡΓΑ»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ζ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Η/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΤΕ)»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/ 24/4/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ 39ο Πανελλαδικό Συνέδριο
Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δ.Α.Σ.”
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΣΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”
1 ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
2 ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ”
1 ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ. ΕΡΓΑ”
1 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.Α.Κ.)
1 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Μ Ε Λ Ω Ν
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Γ. Σ. Ε. Ε.
39ο Πανελλαδικό Συνέδριο
Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1 ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
2 ΖΟΡΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3 ΚΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) »
1 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2 ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1 ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Γ. Σ. Ε. Ε. ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
39ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)”
1 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ΝΙΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”
1 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3 ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ”
1 ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΣ/24/4/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
39ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ηράκλειο Κρήτης, 16-19 Απριλίου 2026
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»
1 ΣΚΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
2 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ »
1 ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ