Δήμος Μινώα Πεδιάδας:«Άνοιξη γένους θηλυκού» – Διήμερο αφιερωμένο στη Γυναίκα, την Τέχνη και την Παράδοση στο Καστέλλι

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, οι εκδηλώσεις με τίτλο «Άνοιξη γένους θηλυκού», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Σάλλας» στο Καστέλλι, που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με το Σωματείο «ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ», το ΚΑΠΗ Καστελλίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλίου, το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας και το «Λογάρι Γεύσεων».

Το διήμερο περιελάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που ανέδειξαν τη διαχρονική σύνδεση της Άνοιξης με τη γυναικεία δημιουργία και παρουσία, όπως δημιουργία ανοιξιάτικων στεφανιών, διαδραστικές παρουσιάσεις πλεκτικής και κεντήματος από γυναίκες του Δήμου, αλμυρές και γλυκές συνταγές της Άνοιξης από τον Σύλλογο «Λογάρι Γεύσεων», τον Σύλλογο «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας» και το ΚΑΠΗ Δ.Κ. Καστελλίου.

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η έκθεση με χειροποίητα έργα γυναικών του Δήμου ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν οι ομιλίες της εκδήλωσης. Η ψυχολόγος Στέλλα Φραγκουλάκη ανέπτυξε το θέμα των ψυχοκοινωνικών προκλήσεων της σύγχρονης γυναίκας, ενώ η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Όλγα Δραμουντάνη μίλησε για τη δύναμη της αναγέννησης και τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι βιωματικές αφηγήσεις μαθητών από τα Λύκεια Καστελλίου και Αρκαλοχωρίου, που μετέφεραν «ιστορίες γυναικών», φωτίζοντας εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τη ματιά της νέας γενιάς.

Το καλλιτεχνικό μέρος των εκδηλώσεων περιελάμβανε παραδοσιακούς κρητικούς χορούς από τη γυναικεία χορευτική ομάδα «Ζερβόδεξοι» και τα μέλη του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ομίλου «Ερφαλής», μουσικές ερμηνείες από καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς και τη μουσική παράσταση του φωνητικού σχήματος «Ανεμώνες», αφιερωμένη στη γυναίκα και την Άνοιξη.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη, μεταφέροντας το μήνυμα του:

«Οι εκδηλώσεις “Άνοιξη γένους θηλυκού” αποτελούν μια ουσιαστική υπενθύμιση της δύναμης της ανανέωσης και της δημιουργίας. Η Άνοιξη και η γυναίκα συμβολίζουν τη ζωή που επιμένει, τη δύναμη που γεννά και την ελπίδα που επιστρέφει. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύεται η πολύτιμη συμβολή της γυναίκας στην κοινωνία και ενισχύεται η ανάγκη για στήριξη και ανάδειξη της δημιουργικότητάς της».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, μετά το πέρας των επιτυχημένων εκδηλώσεων, υπογράμμισε ότι η διοργάνωση αποτέλεσε έναν ζωντανό φόρο τιμής στη γυναίκα που δημιουργεί, εμπνέει και κρατά ζωντανές τις παραδόσεις μας. Όπως ανέφερε, μέσα από την τέχνη και την ενεργό συμμετοχή αναδείχθηκε η δύναμη της γυναικείας παρουσίας, που αποτελεί θεμέλιο για μια κοινωνία με ευαισθησία, συνοχή και προοπτική.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσφοράς, σημειώνοντας:

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους συνέβαλαν και συνεργάστηκαν για την υλοποίηση αυτής της πραγματικά ποιοτικής διοργάνωσης. Η επιτυχία της αποτελεί αποτέλεσμα ουσιαστικής σύμπραξης φορέων, συλλόγων και ενεργών πολιτών. Ο εθελοντισμός, που ευτυχώς στον Δήμο μας έχει βαθιές ρίζες και εκφράζεται έμπρακτα, αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά καθοριστικός. Είναι αυτός που δίνει ζωή σε κάθε πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας ότι όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα».

Στις εκδηλώσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Καραγιώργης, παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Όλγα Δραμουντάνη, ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Παπαδάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, η Δημοτική Σύμβουλος Έφη Καλυκάκη καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πλήθος πολιτών.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί θερμά όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων, εκφράζοντας την ευχή η Άνοιξη να φέρει σε όλους νέες αρχές, έμπνευση και αισιοδοξία.