Ηράκλειο:Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συμφωνητικού Παραχώρησης μεταξύ Δήμου και Επιμελητηρίου για την ενίσχυση του Καταδυτικού Πάρκου Χερσονήσου

Με κοινό στόχο την ενίσχυση, προβολή και περαιτέρω ανάπτυξη του Καταδυτικού Πάρκου Χερσονήσου, ο Δήμος Χερσονήσου και το Επιμελητήριο Ηρακλείου προχώρησαν στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου του πρώην Ειρηνοδικείου.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης DEEP CONNECTIONS – Καταδυτικά Πάρκα σε Κρήτη και Κύπρο του Προγράμματος INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027 και θέτει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάδειξης του καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, αποτυπώνει ένα ευρύ πλαίσιο κοινών δράσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης/Πληροφόρησης για τον καταδυτικό τουρισμό στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, η ανάδειξη και προβολή των καταδυτικών πάρκων της περιοχής μέσα από σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικό υλικό, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών για τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του οργανωμένου καταδυτικού τουρισμού,

καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας και εξωστρέφειας του Δήμου μέσω δράσεων δημοσιότητας και δικτύωσης. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ακτών και της θάλασσας από τη ρύπανση και στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Επιμελητηρίου για την υλοποίηση πολιτικών που υπηρετούν τη βιώσιμη τουριστική προοπτική της περιοχής.

Το Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης επιπρόσθετα, το οποίο υπεγράφη από τον Αντιδήμαρχο Δημόσιας Περιουσίας κ. Μανόλη Πλευράκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη,

προβλέπει την πενταετή παραχώρηση της εσωτερικής αίθουσας και των κοινόχρηστων χώρων του ισογείου του πρώην Ειρηνοδικείου. Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει τη βάση λειτουργίας του νέου Κέντρου Πληροφόρησης, το οποίο θα φιλοξενεί ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές, ενημερωτικό υλικό και δράσεις ευαισθητοποίησης για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο περιθώριο της υπογραφής, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δυναμική και τις προοπτικές του Καταδυτικού Πάρκου Χερσονήσου. Όπως αναφέρθηκε, στους τεχνητούς υφάλους που έχουν ποντιστεί έχουν ήδη αναπτυχθεί πληθυσμοί θαλάσσιας πανίδας, επιβεβαιώνοντας την περιβαλλοντική στόχευση του έργου.

Το πάρκο εκτείνεται σε βάθος έως 22 μέτρων και αποτελεί έναν από τους πλέον υποσχόμενους πόλους ειδικού τουρισμού στην περιοχή, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των διαδρομών και προσέλκυσης σημαντικού αριθμού επισκεπτών τα επόμενα χρόνια.

Ο Δήμος Χερσονήσου υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την προσπάθεια, συνεργαζόμενος στενά με το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την ενδυνάμωση του εγχειρήματος, την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και την προώθηση πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον θαλάσσιο πλούτο και τις δυνατότητες του τόπου.

«Η συνεργασία μας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάδειξη του Καταδυτικού Πάρκου Χερσονήσου και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Με συνέπεια και σχέδιο αξιοποιούμε τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα DEEP CONNECTIONS, δημιουργώντας υποδομές και δράσεις που υπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών. Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και στη δημιουργία νέων προοπτικών για την τοπική κοινωνία».